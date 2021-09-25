Neşet Ertaş Türkülerle Anılacak

ÇANKAYA, NEŞET ERTAŞ'I ANIYOR

Çankaya Belediyesi, büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ı ölümünün 9. yılında, genç bağlama virtüözü Muhlis Berberoğlu konseriyle anıyor.

Anma konseri, 30 Eylül'de Yılmaz Güney Sahnesi'nde ücretsiz olarak Çankayalılarla buluşacak.

Çankaya Belediyesi, usta yazar Yaşar Kemal'in "Bozkırın Tezenesi" olarak adlandırdığı büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ı ölümünün 9. yılında konserle anıyor. 30 Eylül'de Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde gerçekleşecek anma konserinde, genç bağlama virtüözü Muhlis Berberoğlu Neşet Ertaş'ın eserlerini tüm sevenleri için çalacak ve söyleyecek. Saat 20. 00'deki konser ücretsiz olarak Çankayalılarla buluşacak.

NEŞET ERTAŞ ANADOLU'NUN ÖZÜ, SÖZÜDÜR

Neşet Ertaş'ın adını Çankaya'da yaşatmaktan büyük onur duyduklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Ertaş'ın özü şimdi genç sanatçılarda. Bu anlayışla anma konserini düzenleyeceğiz. Çünkü Neşet Ertaş Anadolu'dur. Sözü Hacı Bektaş'tan, Mevlana'dan, Yunus Emre'den; sazı Pir Sultan'dan, Aşık Veysel'den, Muharrem Ertaş'tan beslenen Neşet Ertaş Anadolu'nun özüdür, sözüdür. 'Atatürk medeniyet ışığını yaktı' diyen Ertaş'ı, bir Cumhuriyet insanını, Cumhuriyetin kalbi Çankaya'da anıyoruz. Biz Neşet'i unutmayacağız. Bizim yolumuz, Neşet'in, Pir Sultan'ın, Aşık Veysel'in, Mahzuni'nin, Nazım'ın, Atatürk'ün yoludur" dedi.