NEŞET ERTAŞ VEFATININ 10. YILINDA SULTANBEYLİ'DE ANILDI - Son Dakika
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NEŞET ERTAŞ VEFATININ 10. YILINDA SULTANBEYLİ'DE ANILDI

25.09.2022 12:43

Sultanbeyli Belediyesi, 'Bozkırın Tezenesi' Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın vefatının 10. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirdi.

Sultanbeyli Belediyesi, 'Bozkırın Tezenesi' Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın vefatının 10. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirdi. Program kapsamında ünlü ozanın eserlerini Orhan Hakalmaz seslendirdi ve bir de sergi düzenlendi.

Türküleriyle tüm gönüllere seslenen Halk Ozanı Neşet Ertaş, vefatının sene-i devriyesinde Sultanbeyli'de anıldı. 'Gönülden Gönüle Neşet Ertaş' adıyla düzenlenen anma programında Orhan Hakalmaz, halk ozanının unutulmaz eserlerini seslendirdi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan program kapsamında Neşet Ertaş'ın görüntülerinin bulunduğu bir sergi de düzenlendi. İlgi gören program yoğun katılımla gerçekleşti.

COĞRAFYAMIZIN ÖNEMLİ KÜLTÜR HAZİNESİ

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın ülkemizin önemli değerlerinden olduğunu belirterek, 'Neşet Ertaş gibi nice değerli isim coğrafyamızın önemli kültür hazineleridir. Bu kıymetli hazinenin mirasçıları olarak; değerlerimizi muhafaza ediyor ve evlatlarımıza güçlü bir şekilde aktarmayı görev addediyoruz. Bozkırın Tezenesi olarak bilinen kıymetli Halk Ozanımız Neşet Ertaş'ın vefatının 10. sene-i devriyesi dolayısıyla bu programı düzenledik. Ozanımızın eserleri kıymetli sanatçımız Orhan Hakalmaz ile yine gönüllerimize dokundu. Sanatçımız Orhan Hakalmaz'a ve programımıza ilgi gösteren hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal eden kıymetli ozanımız Neşet Ertaş'ı saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun.' dedi.

Programa katılan Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin de yaptığı konuşmada türkülerin kültürümüzdeki yerine değinerek kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki öneme dikkat çekti.

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'BOZKIRIN TEZENESİ' MEZARI BAŞINDA ANILDI 'BOZKIRIN TEZENESİ' MEZARI BAŞINDA ANILDI 'Bozkırın tezenesi' Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı 'Bozkırın tezenesi' Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı
Kaynak: DHA

Muhsin Yazıcıoğlu, Orhan Hakalmaz, Neşet Ertaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NEŞET ERTAŞ VEFATININ 10. YILINDA SULTANBEYLİ'DE ANILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: NEŞET ERTAŞ VEFATININ 10. YILINDA SULTANBEYLİ'DE ANILDI - Son Dakika
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