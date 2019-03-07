Son Dakika Haberleri: Neşet Ruacan Quartet Konser Verecek

Neşet Ruacan Quartet Konser Verecek

1 dakika önce

Neşet Ruacan ve ekibi, Sait Halim Paşa Yalısı'nda müzikseverlerle buluşacak.

Neşet Ruacan Quartet Konser Verecek, System.String[]
Neşet Ruacan ve ekibi, Sait Halim Paşa Yalısı'nda müzikseverlerle buluşacak.

"Kahvaltı ve Caz" etkinlikleri kapsamında sahne alacak olan "Neşet Ruacan Quartet", 10 Mart'ta caz müzik dinletisi yapacak.

Topluluk, mart-mayıs aylarında kahvaltı eşliğinde her pazar 10.30'da sahne alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:00 Kaynak: AA

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