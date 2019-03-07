Neşet Ruacan Quartet Konser Verecek
1 dakika önce
Neşet Ruacan ve ekibi, Sait Halim Paşa Yalısı'nda müzikseverlerle buluşacak.
Neşet Ruacan ve ekibi, Sait Halim Paşa Yalısı'nda müzikseverlerle buluşacak.
"Kahvaltı ve Caz" etkinlikleri kapsamında sahne alacak olan "Neşet Ruacan Quartet", 10 Mart'ta caz müzik dinletisi yapacak.
Topluluk, mart-mayıs aylarında kahvaltı eşliğinde her pazar 10.30'da sahne alacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:00 Kaynak: AA
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