SPOR Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı öğrencilerle buluştu

Serhan TÜRK - Oğuzhan DEMİR/ ANKARA,(DHA)-

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2020-2021 sezonunu 3'üncü sırada tamamlayan Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, Euro Cup öncesi öğrencilerle bir araya geldi.

Önümüzdeki sezon Euro Cup'ta mücadele edecek olan Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, yeni eğitim-öğretim yılı için başarılar diledi.

Nesibe Aydın Okulları Başkanı Mirkan Aydın, bu sene iki kulvarda da mücadele edeceklerine vurgu yaparak, "Geçen sene takımımız hakikaten iyi bir mücadele verdi. Salgınla ilgili koşullar bizi zorlamıştı ama biz hem kurumumuzun kültürü itibariyle hem de spora bakış açımız itibariyle çok çalışan, en disiplinli olan takım olma hedefindeydik. Bu sene de o kültürümüzü devam ettirmek işitiyoruz. Disiplinli, koşan, çalışan, mücadele eden, en iyisi için zorlayan takım görüntümüzü sürekli sahada görmek istiyoruz. Bu sene iki kulvarda yarışacağız. Türkiye'de lig ve federasyon kupasının peşinde olacağız. Hem de bu sene ilk kez deneyimleyeceğimiz Euro Cup mücadelesi içinde olacağız. İkisinde de amacımız üst sıralarda olmak. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de. Bu tabii ki geniş bir kadro altyapısı gerektiriyor. Bizi bu hedefimize taşıyacak sporcularla da anlaşmalarımızı yaptık. Yaklaşık bir aydır yoğun bir şekilde yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç gün içinde hazırlık maçlarına da başlayacağız. Çeyrek Final görmek istiyoruz. Daha üst seviyeler de neden olmasın. İlk kez deneyimleyeceğimiz için iddialı konuşmak istemiyorum. Devam eden sezonlarda gerek Euro Cup gerekse Euro Lig olsun öncelikle oralarda yer almak, sonrasında da Türkiye'yi başarıyla temsil edecek bir kulüp olmayı istiyoruz" dedi.

ERMAN OKERMAN: ZOR BİR SEZON BİZİ BEKLEYECEK

Hem Türkiye Ligi'nde hem de Avrupa Kupası'nda mücadele edeceklerinin altını çizen Nesibe Aydın Basketbol Takımı Antrenörü Erman Okerman, "Bu sene bizi daha zor bir sezon bekleyecek. İster istemez bizim karşımıza çıkan tüm rakipler geçen senenin üçüncüsü ile oynadığını bilerek çıkacaklar sahaya. Geçen seneki Türkiye Ligi bambaşkaydı, bu seneki lig bambaşka. Bence bu sene bizi daha zor bir Türkiye Ligi bekliyor. Bunun yanı sıra Avrupa Kupası hedefimiz de var. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Sadece Avrupa Kupasını düşünemeyiz, Türkiye Ligi ile ikisini beraber götürmek zorundayız. Avrupa'da oynamak zaman zaman Türkiye Ligi'nde zorlandığımız günlere neden olacaktır. Bizde ona göre kadro kurduk. Ümit ediyorum geçen seneki başarımızın üzerine koyarak herkesi şaşırtan bir başarıyı elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

MERVE UYGÜL: TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ

Geçen seneki başarılı grafiği devam ettirmek istediklerini vurgulayan takım kaptanı Merve Uygül sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene çok başarılı bir grafik çizmiştik. Şimdi Türkiye Ligi'nde geçen sene çizdiğimiz başarılı grafiğin altında kalmamak istiyoruz. Üzerine daha fazla başarı koymak istiyoruz. Bunun yanında da Nesibe Aydın Basketbol Kulübü'nü en iyi şekilde temsil edip Türkiye'yi de en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

Etkinliğin ardından Kadın Basketbol Takımı, teknik ekip ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.