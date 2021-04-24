Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı play-off'ta zirveyi hedefliyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın, play-off'ta final oynayarak bu sezonu zirvede kapatmak istediklerini söyledi.

Mirkan Aydın AA muhabirine yaptığı açıklamada, play-off müsabakaları ile kadın basketbolundaki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aydın, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında dün Galatasaray'ı 71-68 yendiklerini anımsatarak, "Şu anda yarı finalde rakibimiz Galatasaray ile final vizesini kapmak için maçlarımız devam ediyor. Galatasaray'ı yenerek finale çıkmak ve bu sezonu zirvede kapatmak istiyoruz. Önümüzdeki sezon da Avrupa kupalarında mücadele ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek en büyük hedefimiz." dedi.

"İlk kez katıldığımız süper ligde sezonu 3. sırada tamamladık"

Aydın, eğitim ile sporun birlikte yürütülmesi durumunda istikrar ve başarının kaçınılmaz olacağına işaret etti.

Bu anlayış çerçevesinde spora yatırım yaptıklarını anlatan Aydın, "Sporun akademik başarıyı, öz disiplini olumlu yönde tetiklediğini bizzat gözlemliyoruz. Bu spor alt yapısının üzerine profesyonel başarıyı da getirecek kadın basketbol A takımı oluşumuna 4 yıl önce bölgesel ligde başladık. İlk yıl bölgesel ligden birinci lige, 2 yıl sonra da süper lige yükseldik. Bu yıl ilk kez katıldığımız süper ligde sezonu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada tamamladık. Bu çok büyük bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

"Bundan sonra amacımız hem ulusal ligde hem Avrupa kupalarında kalıcı başarı" diyen Aydın, şunları kaydetti:

"Orta vadede alt yapımızdan A takımına çıkardığımız sporcularla bir kolej takımı havası içinde istikrarlı bir başarı yakalamayı hedefliyoruz. 35 yıllık geçmişi olan Nesibe Aydın eğitim kurumlarının üst düzeyde önem verdiği çalışmalardan birisi de spor eğitimi. Türkiye genelinde 7 ilde 11 okulla devam ettirdiğimiz eğitim çalışmalarını aynı zamanda her iki öğrencimizden birinin lisanslı sporcu olmasını sağladık. Tüm yaş gruplarında 20'den fazla branşta öğrencimiz hem okul takımında hem de spor kulübünde aktif çalışıyor. Milli takımlarda ve olimpiyat klasmanında birçok öğrencimiz ulusal ve uluslararası başarılar için çalışmalarına devam ediyor. Amacımız ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek."