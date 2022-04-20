Nesibe Aydın, play-off'ta Galatasaray ile eşleşti - Son Dakika
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Nesibe Aydın, play-off'ta Galatasaray ile eşleşti

20.04.2022 13:17
Nesibe Aydın, play-off'ta Galatasaray ile eşleşti

Dün tamamlanan, Kadınlar Basketbol Süper Ligi sezonun ardından, Nesibe Aydın sezonu 4. sırada tamamlayarak play-off'ta Galatasaray ile eşleşti.

Dün tamamlanan, Kadınlar Basketbol Süper Ligi sezonun ardından, Nesibe Aydın sezonu 4. sırada tamamlayarak play-off'ta Galatasaray ile eşleşti.

Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın, normal sezonun ardından değerlendirmelerde bulundu. Aydın, "Bu sezon takımımız hem Euro Cup'ta hem de Süper Lig'de mücadele etti. Euro Cup'ta son 16'ya kaldık ve Olympiacos'a talihsiz bir şekilde elendik. Süper Lig, normal sezonda ise ilk iki iddiamızı son maça kadar sürdürmemize rağmen 4. sırada tamamladık. Antrenörlerimizi ve sporcularımızı kutluyorum. Uzun bir lig maratonunu üst sıralarda tamamladılar" dedi.

"İKİ TAKIM AÇISINDAN DA ZOR EŞLEŞME"

Geçtiğimiz sezon finali kaçırdıklarına da değinen Aydın, "Ligin tempolu ve güzel basketbol oynayan takımlarından biriyiz. Nesibe Aydın'ın eğitim kurumu olması, basketbolcularımızın da en başta disiplin, sportmenlik ve mücadele özellikleri ile öne çıkmasını sağlıyor. Play-off etabında, Galatasaray ile eşleştik. Geçtiğimiz sezon, Galatasaray ile yarı finalde karşılaşmış ve 5 maçlık zorlu bir serinin sonunda finali kaçırmıştık. Normal sezonda Galatasaray'a rakip sahada kaybettik ancak kendi sahamızda kazandık. İki takım açısından da zor bir eşleşme olduğu kanaatindeyim" ifadelerine yer verdi.

AYDIN, ÖNÜMÜZDEKİ SEZON HEDEFLERİ İÇİN DE ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Öncelikle Süper Lig'de final oynama iddiamızı önümüzdeki sezon da sürdürmek istiyoruz. Avrupa kupalarında ise yarı finallerde takımımızı görmek istiyoruz. Yeni sezon hazırlıklarımızı buna göre yapacağız. Ancak şu anda tüm konsantrasyonumuzu play-off sürecine odakladık. İlk olarak bu sezonu en iyi yerde tamamlayıp, ardından yeni sezon için çalışmaları hızlandıracağız."

(İHA)

Nesibe Aydın, play-off'ta Galatasaray ile eşleşti
Nesibe Aydın, play-off'ta Galatasaray ile eşleşti
Nesibe Aydın, play-off'ta Galatasaray ile eşleşti
Nesibe Aydın, play-off'ta Galatasaray ile eşleşti
Nesibe Aydın, play-off'ta Galatasaray ile eşleşti

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Kaynak: İHA

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