Nesibe Aydın Spor Kulübü'nde 7 basketbolcunun Covid-19 testi pozitif

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın Spor Kulübü'nde 7 basketbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Nesibe Aydın Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "4 Aralık 2020 tarihinde Kadın Basketbol A Takımımıza yapılan Covid-19 PCR testleri sonucu 7 oyuncumuz maalesef pozitif çıkmıştır. 7 oyuncumuzun da evde izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlamıştır. Konu ile ilgili ilerleyen dönemde tekrar bilgilendirme yapılacaktır" denildi. - İSTANBUL