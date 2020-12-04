Nesibe Aydın Spor Kulübü'nde 7 basketbolcunun Covid-19 testi pozitif
04.12.2020 19:18
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın Spor Kulübü'nde 7 basketbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın Spor Kulübü'nde 7 basketbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Nesibe Aydın Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "4 Aralık 2020 tarihinde Kadın Basketbol A Takımımıza yapılan Covid-19 PCR testleri sonucu 7 oyuncumuz maalesef pozitif çıkmıştır. 7 oyuncumuzun da evde izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlamıştır. Konu ile ilgili ilerleyen dönemde tekrar bilgilendirme yapılacaktır" denildi. - İSTANBUL
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