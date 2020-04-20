Nesibe, 'ölmek istemiyorum' paylaşımı yaptı, eski eşi ev hapsine çarptırıldı - Son Dakika

esibe, 'ölmek istemiyorum' paylaşımı yaptı, eski eşi ev hapsine çarptırıldı

KÜTAHYA'da 1 çocuk annesi Nesibe T., 3 yıl önce boşandığı eski eşi Veysel S.'nin cezaevinden tahliye olduktan sonra kapısına dayanıp, kendisini tehdit ettiği anları video çekerek sosyal medyada paylaştı. Nesibe T.?nin kadın cinayetine kurban gitmek istemediğini söylediği videonun ardından harekete geçen savcılık soruşturması sonrası eski eşini tehdit ettiği öne sürülen Veysel S.?ye mahkeme, elektronik kelepçeli ev hapsi cezası verdi.

Kütahya 'da oturan 1 çocuk annesi Nesibe T., önceki gün sosyal medyaya, 3 yıl önce boşandığı eski eşi Veysel S.?nin evinin kapısına gelerek kendisini tehdit ettiğini anlatan bir video yükledi. Videoda kadın cinayetlerine kurban gitmek istemediğini belirterek yardım çağrısında bulunan Nesibe T., "Eşimden üç sene önce ayrıldım. 4 yaşında bir kızımız var. Eski eşim halen bana küfürler ediyor ve ölüm tehdidinde bulunuyor. 'Seni öldüreceğim' diyor. Bundan bir sene önce kendisinden dayak yedim ve kamera kayıtları olmadığı için 1 ay cezaevinde kalıp, çıkmış. Daha dün kapımıza geldi ve yine küfürler edip, 'seni öldüreceğim, seni kimseye yar etmeyeceğim, senin için 10 sene yatarım' dedi. Ben öldükten sonra beni sosyal medyada paylaşsanız ne olur. Ben kadın cinayetlerine kurban gitmek istemiyorum. Lütfen sesimi duyun artık, ben ölmek istemiyorum? dedi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Nesibe T.?nin yardım çağrısı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, Nesibe T.'nin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında eski eş Veysel S. hakkında gözaltı kararı verdi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınan Veysel S.'ye mahkemece elektronik kelepçeli ev hapsine çarptırıldı.