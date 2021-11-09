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Nesibova: "Karabağ Zaferi Türkiye-Azerbaycan ortak zaferidir" - Son Dakika

Nesibova: "Karabağ Zaferi Türkiye-Azerbaycan ortak zaferidir"

09.11.2021 21:58

Nesibova: "Karabağ Zaferi Türkiye-Azerbaycan ortak zaferidir" OMÜ'de duygusal Karabağ Zaferi ve Azerbaycan Bayrak Günü etkinliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ), Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 1.

Nesibova: "Karabağ Zaferi Türkiye- Azerbaycan ortak zaferidir"

OMÜ'de duygusal Karabağ Zaferi ve Azerbaycan Bayrak Günü etkinliği

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ), Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 1. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Karabağ Zaferi ve Bayrak Günü'nde duygusal ve gururlu anlar yaşandı.

OMÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve Azerbaycanlı öğrencilerin düzenlediği Azerbaycan Bayrak Günü ve Karabağ Zaferi etkinliği, Hocalı Şehitliği Anıtı önünde başladı. Öğrenciler, anıt önünde Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarını okuyarak saygı duruşunda bulunda. Etkinlikler daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Öğrenciler adına konuşan Azerbaycanlı Öğrenciler Temsilcisi Baba Osmanovu, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Nesibova: "Karabağ Zaferi Türkiye-Azerbaycan ortak zaferidir"

Etkinlikte konuşan ve Karabağ Zaferinde Türkiye'nin desteklerine değinen Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova, "Bu önemli zafer bizim kardeş ülke ile ortak zaferimizdir. Tabii ki bu mutluluğa 30 yıl sonra olsa da ulaştığımız için şükürler olsun. 30 yıl topraklarımız Ermeni işgalinde kaldı. 30 yıl boyunca bu problemi sulh ile halletmeye çalıştık. Maalesef çözemedik ve savaş meydanında çözdük. Bu savaşın başladığı ilk günlerden itibaren Türkiye hep yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasının her zaman yanındayız' söylemlerinde bulundu. Bizim Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev de her zaman Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkürlerini bildirdi. Bu olaylar tarih sahnesine ve geleceğimizin emaneti olan gençlerimizin hafızasına kazıldı. Bu zafer Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak zaferidir. Karabağ zaferimiz kutlu ve daim olsun. Onun için kardeş ülke Türkiye'ye minnettarız. Zaferimizi, Aliyev başta olmak üzere vatan uğruna canını, kanını feda eden değerli evlatlarımıza borçluyuz. Şehitlerimizi her zaman rahmetle anacağız. Tedavi gören gazilerimize de Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

Karabağ Savaşı'nda kuzeni şehit olan ve OMÜ'de öğrenim gören Nuray Abbaslı ise yaptığı duygusal konuşmada, "Ülke olarak 3 binden fazla şehit verdik. Buna rağmen çok gururluyuz çünkü 30 yıllık hasreti bitirdik. Yaşadığımız gururu önümüzdeki nesillere de aktaracağız. Şehit ve gazilerin vatanı korumayı kendilerinde borç bildikleri gibi bizler de onları tanımayı ve tanıtmayı kendimizde borç bilmeliyiz. Şehit anneleri de bilsinler ki bizler de onların evlatlarıyız. 'Onların evlatlarının kanını yerde bırakmadığımız gibi bir ömür boyunca onların hizmetindeyiz' diyen Karabağ şehidi kuzenim de Karabağ'da şehit oldu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Program, yöresel şiir ve şarkı dinletisinin ardından ikramlar eşliğinde son buldu. Programa ayrıca OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak katıldı.

Nesibova: Karabağ Zaferi Türkiye-Azerbaycan ortak zaferidir
Nesibova: Karabağ Zaferi Türkiye-Azerbaycan ortak zaferidir
Nesibova: Karabağ Zaferi Türkiye-Azerbaycan ortak zaferidir
Nesibova: Karabağ Zaferi Türkiye-Azerbaycan ortak zaferidir

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Azerbaycan, Türkiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nesibova: 'Karabağ Zaferi Türkiye-Azerbaycan ortak zaferidir' - Son Dakika


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