Son Dakika Haberleri: Nesilden Nesile Model Uçak

Nesilden Nesile Model Uçak

1 saat önce

Çankaya Belediyesi Ümitköy Çankaya Evi, 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen "Nesilden Nesile Model Uçak Etkinliği" atölye çalışmasında ebeveynler ve çocukları bir araya getirdi.

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Çankaya Belediyesi Ümitköy Çankaya Evi, 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen "Nesilden Nesile Model Uçak Etkinliği" atölye çalışmasında ebeveynler ve çocukları bir araya getirdi.

Çankaya Belediyesi, sömestir tatilinde çocukların hem öğrenip hem eğleneceği, farklı hobiler edinebileceği etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Ümitköy Çankaya Evi'nde 28- 29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen "Nesilden Nesile Model Uçak Etkinliği", çocuklar ve ailelerinin birlikte model uçak yaparak keyifli zaman geçirmelerine olanak sağladı. Çocukların eğlenerek öğrendiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Türk Hava Kurumu ile birlikte yürütülen "Nesilden Nesile Model Uçak Etkinliği" atölye çalışması, Türk Hava Kurumu'ndan gönüllü eğitmenler eşliğinde yapıldı. Çocukların ev ve okul dışında ebeveynleri ile farklı bir etkinlikte bulunmaları ve onlara sosyalleşme fırsatı veren etkinliğe 60 aile katıldı. Başlangıçta bir gün olarak planlanan etkinlik, yoğun başvuru nedeniyle iki gün yapıldı. Eğitmenler eşliğinde model uçakların çizilmesi, kesilmesi ve yapıştırılmasının ardından çocuklar kendilerine hediye edilen model uçakları da uçurdu.

Çocukların özellikle takım çalışması gibi aktivitelerle problem çözme, iletişim ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmesine imkan veren ve ilki gerçekleştirilen etkinlik, farklı zaman dilimlerinde tekrar yapılacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

Ümitköy, Çankaya, Çankaya Belediyesi, Güncel
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