Nesiller Boyu Eşitlik Forumu - Son Dakika

Nesiller Boyu Eşitlik Forumu

31.03.2021 11:19
Nesiller Boyu Eşitlik Forumu, System.String[]

Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, "Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu liderleri olarak kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla beraber Kovid sonrası toparlanma döneminde toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan bir dijital dönüşüm modelini benimsemeliyiz.

Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, "Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu liderleri olarak kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla beraber Kovid sonrası toparlanma döneminde toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan bir dijital dönüşüm modelini benimsemeliyiz. Bu fırsatı değerlendirmek için hepimize önemli görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) çatısı altında toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön verecek Nesiller Boyu Eşitlik Forumu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Meksika'nın ev sahipliğinde 29-31 Mart'ta çevrim içi olarak düzenlenen forum, devlet başkanlarından özel sektör temsilcilerine, uluslararası sivil toplum kuruluşlarından gençlik organizasyonlarına kadar birçok katılımcıyı ağırladı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda paydaşları küresel ölçekte harekete geçirmeyi hedefleyen forumun ikincisi haziran ayında Paris'te düzenlenecek.

Forum kapsamında farklı temalar altında faaliyet gösteren eylem grupları, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki hedeflerini ve izleyecekleri yol haritalarını açıkladı.

Koç Holding'in liderleri arasında yer aldığı Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu'nun çalışmalarını şekillendirecek 2026 hedefleri ise şöyle belirlendi:

"Dijital teknolojilere ve evrensel dijital okuryazarlığa olan erişimi artırarak cinsiyetler arası dijital uçurumu yarı yarıya azaltmak, kadın ve kız çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik teknolojilere ve inovasyona yapılan yatırımları yüzde 50 artırmak, teknoloji ve inovasyon alanında istihdam edilen kadın oranını iki katına çıkarmak, ülkeleri ve teknoloji şirketlerini teknoloji temelli cinsiyete dayalı şiddet konusunda hesap verebilir hale getirmek."

Forum kapsamında Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka'nın açılış konuşmasını yaptığı "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Teknoloji ve İnovasyon" başlıklı oturumda değerlendirmelerde bulundu.

"Toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan bir dijital dönüşüm modelini benimsemeliyiz"

Açıklamada oturumdaki konuşmasına yer verilen Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, dijital dönüşüm, inovasyon ve toplumsal cinsiyet eşitliliğinin Koç Topluluğu için öncelikli konu başlıkları arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cinsiyetler arası dijital uçurum, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama noktasında gün geçtikçe daha da derinleşen bir sorun haline geldi. Tüm dünyada etkisi devam eden Kovid-19 pandemisi bizlere aynı zamanda eşsiz bir fırsat sunuyor. Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu liderleri olarak kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla beraber Kovid sonrası toparlanma döneminde toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan bir dijital dönüşüm modelini benimsemeliyiz. Bu fırsatı değerlendirmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda büyük çaplı dönüşüm projelerini hayata geçirebilmek için hükümetlerden özel sektöre, uluslararası kuruluşlardan sivil topluma kadar birçok paydaşın önemli taahhütlerine ihtiyacımız var."

Koç Holding olarak liderleri arasında yer aldıkları Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu'nun bu paydaşları harekete geçirecek özel bir platform olduğunu düşündüklerini aktaran Kızıl, "Önümüzdeki dönemde belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek ve edindiğimiz tecrübeyi kendi ekosistemimiz ve daha da ötesine taşıyabilmek için teknoloji ve inovasyon alanındaki kabiliyetlerimizi en iyi şekilde kullanmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nesiller Boyu Eşitlik Forumu - Son Dakika


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