Son Dakika Haberleri: Nesiller Buluşuyor" Projesi

Nesiller Buluşuyor" Projesi

2 saat önce

Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen "Nesiller Buluşuyor" projesi kapsamında çocuklar huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Nesiller Buluşuyor
Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen "Nesiller Buluşuyor" projesi kapsamında çocuklar huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar ve kreşlerde eğitim gören çocuklar "Nesiller Buluşuyor" projesi çerçevesinde İzzet Baysal Vakıf Huzurevi bahçesinde huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.

Hayata geçirilen projeyle ilgili Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, yaptığı açıklamada, "Yapılan etkinlikte yaşlılar ve çocuklar halat çekme, yakan top, hedef vurma ve yumurta taşıma yarışı yaptılar. Ayrıca çocuklar ve yaşlılar arasında bir Bocce müsabakası düzenlendi ve yarışmaların akabinde yaşlılar ve çocuklar Türk Sanat Müziği korosu eşliğinde gönüllerince eğlendiler." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:17 Kaynak: AA

İzzet Baysal, Bolu, Güncel
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