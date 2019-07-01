Son Dakika Haberleri: "Nesiller Buluşuyor" projesi
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"Nesiller Buluşuyor" projesi

25 dakika önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezindeki geçici koruma statüsüne sahip yabancılara ve ÇATOM'daki yaşlı Türk bireylere yönelik "Nesiller Buluşuyor" adlı etkinlik düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezindeki geçici koruma statüsüne sahip yabancılara ve ÇATOM'daki yaşlı Türk bireylere yönelik "Nesiller Buluşuyor" adlı etkinlik düzenlendi.

"15 çocuk ve 10 yaşlı bireyle beraber Söğütlüdere Mesire Alanına etkinlik düzenlendi. Piknik esnasında çocukların kaba motor becerilerini destekleyecek oyunlar oynandı. Oyunlarda yaşlıların nine-dede-torun ilişkisinin güzel bir örneği oluştu. Yaşlı Bireyler oyunlarda çocuklara eşlik edip, paylaşımda bulundular. Etkinlikte kahvaltı ve soğuk içecek ikram edildi. Çevredeki çöplerin toplanması ile etkinlik son buldu. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:37 Kaynak: İHA
Yaşam
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