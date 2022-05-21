Nesilleri tehlikede olan Kırmızı Sincapların sevimli halleri kameralarda

GÜMÜŞHANE - Genellikle iğne yapraklı ormanlarda yaşayan ve Türkiye'de kürkleri için avlanmalarından dolayı nesilleri tehlikede olan Kırmızı Sincap'ın sevimli görüntüleri Gümüşhane'de kameralara takıldı.

Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Türkiye'de nesilleri kürkleri için avlanmalarından dolayı tehlikede olan Kırmızı Sincap'ın görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Uzunluğu 43 santimetre ve ağırlığı 340 grama kadar ulaşabilen türün genellikle iğne yapraklı ormanlarda yaşadığı biliniyor. Gözleri iri ve patlak olan ve kulaklarının ucunda tüy demeti bulunan türün Türkiye'de sadece Trakya, Kuzey Doğu Anadolu'da kaydı bulunuyor.

DKMP Gümüşhane Şubesi tarafından paylaşılan görüntülerde, 2 Kızıl Sincap'ın doğal yaşamlarındaki sevimli görüntüler kameralara yansıdı.

(UA-RE-ÖS-Y)