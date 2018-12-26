Son Dakika Haberleri: Nesim Malki Cinayetinin Azmettiricisinin Oğlu İntihar Etti

Nesim Malki Cinayetinin Azmettiricisinin Oğlu İntihar Etti

1 saat önce

Bursa'da araba kiralama işi yapan ve borçları yüzünden bunalıma giren 27 yaşındaki bir genç tabancayla intihar etti.

Nesim Malki Cinayetinin Azmettiricisinin Oğlu İntihar Etti, System.String[]
Bursa'da araba kiralama işi yapan ve borçları yüzünden bunalıma giren 27 yaşındaki bir genç tabancayla intihar etti. İntihar eden gencin Susurluk sanığı ve yer altı dünyasının önemli isimlerinden biri olan Yaşar Öz'ün Bursa'daki işlerini takip eden, Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu gerekçesi ile meslekten ihraç edilen eski polis şefi Yusuf İlhan'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

Olay saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Pembe Çarşı olarak bilinen mevkide 7. Çiçek Sokak'ta meydana geldi. Bursa'da araba kiralama işi yapan ve borçları yüzünden bunalıma giren Mert İlhan (27) 16 GV 286 plakalı aracının içinde göğsüne tabancayla ateş ederek intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden İlhan'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İntihar eden gencin, haberi alan yakınları ve arkadaşları olay yerine akın ederken, İlhan'ın yer altı dünyasının önemli isimleri Erol Evcil ile Susurluk sanığı Yaşar Öz'ün önemli adamlarından ve Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olan eski polis şefi Yusuf İlhan'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Yusuf İlhan'ın oğlunun intihar haberiyle olay yerine geldiği, oğlunu gördükten sonra ise olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Genç adamın intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:50 Kaynak: İHA

Genç, Nesim Malki, Bursa, 3. Sayfa
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