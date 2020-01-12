Nesli tehdit altında olan kedigiller familyasından karakulak (caracal caracal), Muğla- Köyceğiz'de kameralara takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün yerleştirdiği foto kapanlar sayesinde yaban hayatını izleme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Muğla-Köyceğiz'deki foto kapana nesli tehdit altında olan kedigillerden karakulağın görüntüleri yansıdı. Karakulağın hem gece hem de gündüz şartlarındaki görüntüsü elde edildi.

DKMP görevlileri de envanter ve av koruma-kontrol faaliyetleri esnasında hayvanın fotoğrafını çekti.

Görüntüler, nesli tehdit altındaki türün Türkiye'deki varlığının belirlenmesi açısından önem taşıyor.