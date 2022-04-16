Nesli tehlike altında bulunan 4 yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu - Son Dakika
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Nesli tehlike altında bulunan 4 yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu

16.04.2022 12:00

Nesli tehlike altında bulunan 4 yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde nesli tükenme tehlikesi altındaki 4 yeşil deniz kaplumbağası telef olmuş halde sahile vurdu.

Nesli tehlike altında bulunan 4 yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde nesli tükenme tehlikesi altındaki 4 yeşil deniz kaplumbağası telef olmuş halde sahile vurdu.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, dün ölü bir kaplumbağayı fark etmişti. Telef olan kaplumbağayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdikten sonra başka vatandaşlar tarafından 3 tane daha telef olan kaplumbağa bulundu. Denizden sahile vurmuş toplam 4 kaplumbağanın da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası olduğu anlaşıldı.

Sahilde bulunan yeşil deniz kaplumbağaları için çalışma başlatıldı. Ekipler, telef olan kaplumbağaları sahilden kaldırdı.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, yeşil deniz kaplumbağalarının Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli birinci derecede tehdit altında gösterilen bir tür olduğuna dikkat çekerek, "Nisan ayından itibaren deniz açıklarında çiftleşmeye başlarlar. Mayıs ayının ortalarından itibaren kıyıya yumurtalarını bırakmak için çıkışa başlar. Şimdi yoğun miktarda ölü kaplumbağa ihbarı alıyoruz. Bunun nedeni buradaki alandaki kaplumbağa sayılarının artması ve 15 Nisan öncesi balık sezonu açıktı, muhtemelen pervane çarpmış yada sert bir cisimle vurulmuş" diye konuştu.

Nesli tehlike altında bulunan 4 yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu
Nesli tehlike altında bulunan 4 yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu
Nesli tehlike altında bulunan 4 yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu

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Kaynak: İHA

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