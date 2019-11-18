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Nesli tehlike altında olan Kara Akbaba Erzincan'da görüntülendi

6 saat önce

Nesli tehlike altında olan Kara Akbaba Erzincan'da görüntülendi Kara Akbaba'sını yolda görüp şaşıran vatandaşın kuşla olan diyalogları gülümsettiERZİNCAN - Dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından olan ve nesli tehdit altında bulunan Kara Akbaba, Erzincan'da görüntülendi.

Nesli tehlike altında olan Kara Akbaba Erzincan'da görüntülendi

Kara Akbaba'sını yolda görüp şaşıran vatandaşın kuşla olan diyalogları gülümsetti

ERZİNCAN - Dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından olan ve nesli tehdit altında bulunan Kara Akbaba, Erzincan'da görüntülendi. Kara Akbaba'sını yolda görüp şaşıran vatandaşın kuşla olan diyalogları gülümsetti.

Doğa'nın çöpçüsü olarak bilinen ve Dünya'da nesli tehdit altında olan Kara Akbaba, Erzincan'ın Tatlısu Köyü yakınlarında havada uçmayıp asfalt yolda yürürken görüntülendi. Tatlısu Köyünde oturan Hükümdar Polat bugün sabah saatlerinde Erzincan'dan köyüne giderken, Yalınca mevkiinde yolun ortasında bir akbaba olduğunu görünce, arabasından aşağı indi. Akbabanın uçmayıp yürüdüğünü gören Polat, şaşkınlığını gizleyemedi. Kara Akbaba'sına yaklaşan Polat, bu sırada kuşla da konuşmayı da ihmal etmedi. Cep telefonuyla kayıt altına alınan anlar izleyenleri gülümsetti.

Hükümdar Polat, "Başta akbabanın rahatsız olduğunu düşündüm. Daha sonra araba çarpmaması için yoldan uzaklaştırmak istedik. Ama göründüğü kadarıyla ya çok yorulmuş bir yavru, yada rahatsız olduğu için uçamayan bir akbaba olduğunu düşündük. Yine de şansımızı deneyip uçurmak istedik ve yaptığımız hareket sonucu akbaba havalanıp oradan uzaklaştığı için mutlu olduk. Aksi takdirde milli parklara haber vermeyi düşünüyordum." dedi.

Öte yandan Erzincan'dan kanatlanıp uzaklaşan Kara Akbaba'sının birkaç saat sonrada Tunceli'nin Pülümür ilçesinde vatandaşlar tarafından görüldüğü belirtildi.

Nesli tehlike altında olan Kara Akbaba Erzincan'da görüntülendi

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:19 Kaynak: İHA
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