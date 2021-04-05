AFYON DOÇ. DR. KANDIR FARE ZEHRİ KULLANILDIĞINI TAHMİN EDİYORUZ - Son Dakika

AFYON DOÇ. DR. KANDIR FARE ZEHRİ KULLANILDIĞINI TAHMİN EDİYORUZ

05.04.2021 15:46

Nesli tehlike altındaki 7 kara akbaba ölü bulundu; doğaya atılan zehirli etleri yemişler (2)Afyonkarahisar'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan 7 kara akbabanın ölü bulunmasıyla ilgili Afyon...

Nesli tehlike altındaki 7 kara akbaba ölü bulundu; doğaya atılan zehirli etleri yemişler (2)

Afyonkarahisar'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan 7 kara akbabanın ölü bulunmasıyla ilgili Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere açıklamada bulundu. Doç. Dr. Kandır, Geçen hafta sonunda Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından merkezimize bir ihbar geldi. Duyarlı bir vatandaş Üçlerkayası Keçili mevkisinde 7 kara akbabanın öldüğünü belirtmiş. Bizler de bu kara akbabaların merkeze getirilip ölüm nedenlerini araştırmak üzere çalışmalarda bulunduk. Yapılan nekropsi çalışması sonucunda hayvanların zehirlenerek öldüğü ve hızlı bir şekilde ölüme yol açacak halde fare zehrinin kullanıldığını tahmin ediyoruz ama tabi gerekli net sonuç Etlik Araştırma Merkezi tarafından göndereceğimiz numunelerden ortaya çıkacak dedi.

'YOK OLMALARI, SALGIN HASTALIKLARIN ARTMASI ANLAMINA GELECEK'

4'ü dişi, 3'ü erkek 7 kara akbaba kaybının büyük olduğunu aktaran Doç. Dr. Kandır, Kara akbabalar yeryüzündeki leşleri temizleyerek ekolojik sağlığa destek veren çevre sağlığını koruyan türler. Onların yok oluşu salgın hastalıkların artması anlamına gelecek bir sonuç ortaya çıkarmakta. Tahmini olarak ölüm nedenlerinin zehir katılmış etleri tüketmelerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunda hedef olan aslında akbabalar değil. Hedef ne yazık ki yırtıcı memeliler. Hayvan türlerine verebileceği zarardan dolayı kurt, çakal, tilki gibi yırtıcı memelilere duyarsız vatandaşlar tarafından ne yazık ki etler doğaya bırakılabiliyor. Bu da oldukça ağır bir suç, 1 yıldan 3 yıla kadar değişen ve nakdi para cezası olan bir suç olmasının yanı sıra aynı zamanda bir de insanlık suçu diye konuştu.

AFYON DOÇ. DR. KANDIR FARE ZEHRİ KULLANILDIĞINI TAHMİN EDİYORUZ
AFYON DOÇ. DR. KANDIR FARE ZEHRİ KULLANILDIĞINI TAHMİN EDİYORUZ
AFYON DOÇ. DR. KANDIR FARE ZEHRİ KULLANILDIĞINI TAHMİN EDİYORUZ
AFYON DOÇ. DR. KANDIR FARE ZEHRİ KULLANILDIĞINI TAHMİN EDİYORUZ
AFYON DOÇ. DR. KANDIR FARE ZEHRİ KULLANILDIĞINI TAHMİN EDİYORUZ
AFYON DOÇ. DR. KANDIR FARE ZEHRİ KULLANILDIĞINI TAHMİN EDİYORUZ
AFYON DOÇ. DR. KANDIR FARE ZEHRİ KULLANILDIĞINI TAHMİN EDİYORUZ

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Rehabilitasyon, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYON DOÇ. DR. KANDIR FARE ZEHRİ KULLANILDIĞINI TAHMİN EDİYORUZ - Son Dakika


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