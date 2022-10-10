Nesli tehlike altındaki Anadolu leoparı fotokapanda - Son Dakika
Üye Girişi

Nesli tehlike altındaki Anadolu leoparı fotokapanda

10.10.2022 11:20
Nesli tehlike altındaki Anadolu leoparı fotokapanda

Nesli tehlike altındaki Anadolu leoparı fotokapandaTARIM ve Orman Bakanlığı, nesli tükendiği sanılan ve 48 yıl aradan sonra mayıs ayında tekrar görülen Anadolu leoparının, fotokapana yansıyan yeni görüntülerini paylaştı.

Nesli tehlike altındaki Anadolu leoparı fotokapanda

TARIM ve Orman Bakanlığı, nesli tükendiği sanılan ve 48 yıl aradan sonra mayıs ayında tekrar görülen Anadolu leoparının, fotokapana yansıyan yeni görüntülerini paylaştı.

Türkiye'de nesli tükendiği sanılan Anadolu leoparı, mayısta 48 yıl aradan sonra ilk kez görüldü. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu leoparının fotokapanla görüntülendiğini ve artık Anadolu'da varlığının belirlenmiş olduğunu belirtti. 4 farklı noktada belirlenen Anadolu leoparı, mayıs ayından sonra yeniden fotokapanla görüntülendi. Bakanlık, Anadolu leoparının fotokapana yansıyan yeni görüntülerini Twitter'dan paylaştı. Açıklamada, "Ülkemizde varlığı kanıtlanan Anadolu leoparını bir kez daha görüntüledik. Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda hep var olasın. Anadolu leoparını izlemeye devam edeceğiz" denildi.

4 FARKLI ALANDA TESPİT EDİLDİBakanlığın, nesli tehlike altındaki Anadolu leoparının Türkiye'de tespiti ve korunması için yürüttüğü çalışmalar ise sürüyor. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1974 yılında öldürülen Anadolu leoparının bu türe ait son birey olduğu ve Türkiye'de neslinin tükendiği düşünülürken, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün arazi çalışmaları sırasında 25 Ağustos 2019'da erkek leopara ait iz ve işaretlere rastlanıldı. Ülkede leopar cinsinin tekrar tespit edilmesi sonucu nüfus artışı, sanayileşme ve orman yangınları gibi habitat tahribatına yol açan etmenlerin yanı sıra aşırı kaçak avcılık gibi kısıtlayıcı faktörler nedeniyle türün neslinin her geçen yıl azalma eğiliminde olması da 'ulusal eylem planı' hazırlama çalışmalarını gündeme getirdi. Bu kapsamda sistematik veri toplama çalışmaları başlatıldı. Süreç içinde Türkiye'de, farklı bölgede yapılan çalışmalarda, bir erkek leopar daha tespit edildi. DKMP Genel Müdürlüğü'ne gelen ihbarların değerlendirilmesiyle ülkede en az 4 farklı alanda leopar olduğu belirlendi.LEOPAR EYLEM PLANI Kapsamlı araştırma ile mevcut, potansiyel yaşama alanlarının belirlenmesi için 'Leopar Araştırma Birimi' oluşturularak, 'Leopar Eylem Planı' çalışmaları başlatıldı ardından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği Kedigiller Uzmanlar Grubu ve DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden uzmanların yer aldığı proje için TÜBİTAK'a başvuruda bulunuldu. Hazırlık aşamasındaki eylem planında, Türkiye'de 'Anadolu leoparı' olarak anılan alt türün yayılış haritasının yeniden oluşturulmasına önem verildi. Bunun yanı sıra Anadolu leoparının bulunması muhtemel alanlarda iz, dışkı, leş gibi işaretlerin araştırılması, yöre halkı ile görüşülerek bu alanlardaki cinslerin tespiti, koruma ve geliştirilme tedbirlerinin alınarak uygulamaya konulması özellikle popülasyonun geleceği için dişi birey bulunması da eylem planının konuları arasında yer aldı.'ANADOLU LEOPARI' BİLİMSEL İSİM KABUL EDİLDİ

Ayrıca 20-22 Eylül 2022'de Göçmen Türler Sözleşmesi Orta Asya Memeli Çalışma Grubu kapsamında, 1'inci Leopar Menzil Ülkeleri Toplantısı, Gürcistan'da gerçekleştirildi. Toplantıda, öncelikle bu ülkelerde yayılış gösteren ve daha önceden farklı alt türler olduğu düşünülen Kafkas leoparı (P. pardus ciccaucasica), İran leoparı (P. pardus saxicolor) ve Anadolu leoparının (P. pardus tulliana) yapılan genetik çalışmalar sonucunda aynı alt türler olduğu bilgisi sunuldu. Bu nedenle bilimsel isimlendirme kuralları gereği, aynı türe verilen farklı isimlerden ilk önce verilen ismin kabul edilmesi kuralına göre 'P. pardus tulliana' (Anadolu leoparı) ismi, tüm coğrafyada görülen alt tür için bilimsel isim kabul edildi. Bu toplantıda ayrıca bu alt tür için bir bölgesel eylem planı hazırlanarak kabul edildi.

YORUMLAR
500
Tarım ve Orman Bakanlığı, nesli tükendiği sanılan ve 48 yıl sonra ortaya çıkan Anadolu leoparının yeni görüntülerini paylaştı Tarım ve Orman Bakanlığı, nesli tükendiği sanılan ve 48 yıl sonra ortaya çıkan Anadolu leoparının yeni görüntülerini paylaştı Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi Türkiye ile görüşmelere başlayan Mısır çark etti, resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler Türkiye ile görüşmelere başlayan Mısır çark etti, resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler
Kaynak: DHA

Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nesli tehlike altındaki Anadolu leoparı fotokapanda - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:00 Yeni haftaya düşüşle başlayan altın, bin liranın altına geriledi!
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:43 Türkiye'de kar yağışı ne zaman başlayacak? Hava tahmin uzmanı tarih verip uyardı
16:35 Taze baba Murat Yıldırım, kızı ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
16:31 Yorumcu Sinan Engin, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Ertem Şener'in korku dolu yüz ifadesi kameralara yansıdı
16:20 Yusufeli Barajı projesi hakkında konuşan Bakan Kulum: İlçemizi yeni yerine taşımaya başladık
16:17 Safran hasadı başladı! Hücre yenileme etkisi olan bitkinin kilosu 100 bin TL'ye satılıyor
16:14 Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Nefsimi tekrar ayaklar altına alıyorum
15:58 Mahkeme, 5 yaşındaki Eymen'i işkence ederek öldüren anne ve sevgilisinin itirazlarını kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 17:47:41. #1.11#
SON DAKİKA: Nesli tehlike altındaki Anadolu leoparı fotokapanda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement