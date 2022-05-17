Nesli tehlike altındaki 'Anadolu vaşağı' görüntülendi - Son Dakika
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Nesli tehlike altındaki 'Anadolu vaşağı' görüntülendi

17.05.2022 08:52

Türkiye'de nesli tehlike altında olup 'ormanın hayaleti' diye adlandırılan Anadolu vaşağı, ormanlık alanda görüntülendi.

Türkiye'de nesli tehlike altında olup 'ormanın hayaleti' diye adlandırılan Anadolu vaşağı, ormanlık alanda görüntülendi.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, görülmesi ve yakalanması en zor hayvanlardan birisi olan 'Anadolu vaşağı'nın görüntülerini 'Anadolu vaşağı Çorum ormanlarında avlanıyor' başlığıyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşımda, "Ormanlarımız tüm canlı yaşamı için hayati önem taşıyor, yaban hayatına evsahipliği yapıyor" şeklinde mesajlar da aktarıldı.

(Murat Çelik - İHA)

Nesli tehlike altındaki 'Anadolu vaşağı' görüntülendi
Nesli tehlike altındaki 'Anadolu vaşağı' görüntülendi

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Kaynak: İHA

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