Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Kuşları, yaşam alanlarını ve küresel biyolojik çeşitliliğinı korumaya çalışan küresel koruma organizasyonları ortaklığı Birdlife'in (BSPB) Bulgaristan'daki kuş gözlem ekibi, GPS vericiyle takip ettiği genç şah kartalın sürekli aynı noktadan sinyal vermesi üzerine Türkiye'deki çalışmaları birlikte yürüttüğü uzman biyolog Cansu Özcan ile iletişime geçti. Bu yıl ikinci kez Bulgaristan'daki ekip tarafından halkalanan şah kartal, Türkiye'de şah kartallar üzerine araştırmalar yapan uzman biyolog Cansu Özcan ve Dev Belgesel ekibi tarafından ölü bulundu.

YAVRUYKEN HALKALANMIŞ

BSPB ekibince, geçen haziran ayında, genç şah kartalın henüz yavruyken Sofya kırsalındaki yuvasından düşmüş olarak bulunduğunu anlatan Özcan, "Hafif yaralı olan kuş tedavi edildikten sonra halkalanıyor. GPS verici takılarak, göç güzergahı takibe alınıyor. Kuş göç güzergahında sağlıklı bir rota çizerken, Bulgaristan'daki kuş gözlem ekibi önceki gün bizimle temasa geçti ve sinyalin sürekli aynı noktadan geldiğini bildirdi" dedi.

ANKARA'DA ÖLÜ BULUNDU

Koordinatları aldıktan sonra Ankara'da sinyalin geldiği Temelli bölgesine gittiklerini belirten Özcan, "Gittiğimizde kuşun ölüsünü bulduk. Yaptığımız incelemede, kuşun vücudunda çok sayıda saçma tespit edildi. Kanadı, göğsü, karın boşluğu gibi vücudunun birçok yerinde onlarca saçma bulundu" diye konuştu.

KONYA'DAN SONRA İKİNCİ OLAY

Şah kartalların küresel ölçekte nesli tehlike altındaki türlerden olduğuna dikkati çeken Cansu Özcan, "Araştırmacılar tarafından da ilgiyle takip edilen bir tür. Göç rotaları ve karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve çözüm bulabilmek için GPS vericiyle takip ediliyor. Ne yazık ki, yaklaşık 1 ay önce Bulgaristan'dan GPS vericiyle takip edilirken Konya'da yalıtımsız elektrik telleri nedeniyle ölü bulduğumuz genç küçük orman kartalı gibi bu genç şah kartalı da insan kaynaklı sorunlar nedeniyle kaybettik" dedi.

"LÜTFEN BU SON VAHŞET OLSUN"

Ölü bulunan genç şah kartalın yapılan tetkiklerinde yaralanmaya bağlı enfeksiyon sonucu öldüğünü tespit ettiklerini belirten Özcan, "Bu senenin yavrusu şah kartalın nesli küresel ölçekte tehlike altında. Kanadında ve göğsünde saçma izleri bulundu, hayvanın ne zamandan beri bu saçmalar ile gezdiğini bilmiyoruz. Ankara'da sabit yerden sinyal veren şah kartala yapılan tetkikler sonucu ateşli silahla yaralanıp öldüğü tespit edildi. Lütfen bu vahşet son olsun" diye çağrıda bulundu.

YIRTICI KUŞLAR ÇİFTÇİ DOSTU

Şah kartallar ve diğer yırtıcı tüm kuş türlerinin aslında çiftçi dostu olduğuna da vurgu yapan Özcan, şunları söyledi: "Şah kartallar ve diğer kartal ve yırtıcı kuş türleri doğada yılan, fare ve kemirgen türlerle beslenir. Çiftçilerimiz ürünlerine zarar veren kemirgen türlere karşı zirai ilaç kullanıyor. Halbuki yırtıcı kuş türleri bunlarla beslenerek doğada denge oluşturuyor. Dolayısıyla tarlalara ilaç atmaya da gerek kalmıyor. Ama bu kuşları vurdukları için kemirgen türlerin popülasyonu da artıyor."

YIRTICI KUŞLARI ÖLDÜREN İKİ NEDEN

Yırtıcı kuş türleri için Türkiye'deki en büyük iki tehdidin yalıtımı yapılmamış elektrik telleri ve ateşli silahla vurulma olduğuna işaret eden Özcan, "En çok bu iki nedenle ölüyorlar. Dünyadaki popülasyonu 2 bin 500 ile 10 bin çift arasında. Türkiye popülasyonu 100-150 çift arasında" diye konuştu.