Üye Girişi
Nesli tehlike altındaki şah kartal yavrusu, yuvadan çalındı - Son Dakika

Nesli tehlike altındaki şah kartal yavrusu, yuvadan çalındı

26.06.2021 14:15
Nesli tehlike altındaki şah kartal yavrusu, yuvadan çalındı, System.String[]

SİLİVRİ'de nesli tehlike altındaki şah kartal yuvalarında izleme çalışmaları yürüten uzman biyologlar, Fenerköy Mahallesi'nde bir şah kartal yavrusunun ağaçtaki yuvasından çalındığını belirledi.

SİLİVRİ'de nesli tehlike altındaki şah kartal yuvalarında izleme çalışmaları yürüten uzman biyologlar, Fenerköy Mahallesi'nde bir şah kartal yavrusunun ağaçtaki yuvasından çalındığını belirledi. Yuvanın altında dağcıların kullandığı malzemeler bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Silivri'de rüzgar enerji santrali bölgesinde biyoçeşitliliği izleme ve raporlama çalışmaları kapsamında görev yapan biyologlar Dr. Muhsin Çoğal ve uzman Nigar Albağ Mutlu, bu yılki çalışmalarda nesli tehlike altındaki bir tür olan şah kartallara ait üç yuvayı izliyordu. Önceki gün Fenerköy Mahallesi'ndeki yaşlı bir kavak ağacında bulunan yuvadaki yavrulardan binin çalındığı tespit edildi.

DKMP VE JANDARMAYA BİLDİRİLDİSilivri'de tehlike altında olan şah kartalların yuva bölgelerini kontrol eden Dr. Muhsin Çoğal ve Nigar Albağ Mutlu, yavrunun yuvadan alındığını tespit etti. Ağaçta yuvanın altında dağcıların tırmanmada kullandığı iplerin ucuna takılan kanca olan karabina ve ip bulan araştırmacılar yuvanın da bozulduğunu görünce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ve bölgedeki jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından tutanak tutulan olayla ilgili soruşturma ve yavruyu yuvadan çalan kişilerle ilgili arama çalışmaları başlatıldı.SATILMAK İÇİN ÇALINDIĞI DÜŞÜNÜLÜYORHenüz yuvadan uçamayan kartal yavrusunun yurt içi veya yurt dışına satılmak için yuvadan alındığını düşündüklerini belirten biyologlar, yuva bölgesindeki muhtarlar, yuvanın bulunduğu tarla sahibi, jandarma ve DKMP'ın iş birliğiyle yaban hayvanı kaçaklığı yapan kişilerin en kısa sürede yakalanması ve cezalandırılmasını beklediklerini açıkladı. Bölgede geçen yıllarda 5 yuva varken, 2'sinin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle bölgeyi terk ettiklerini anlatan uzman biyologlar, yavrunun alındığı yuvanın altında dağcıların kullandığı malzemeler bulduklarını ve muhtemelen profesyonel, bilinçli bir ekip tarafından yavrunun çalındığını düşündüklerini kaydetti.'BÖLGE İNSANINA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR'Şah kartalların korunması için kartalların yaşadığı bölgedeki insanlara da çok fazla görev düştüğüne işaret eden Dr. Muhsin Çoğal, şöyle konuştu: "Yaban hayvanı kaçaklığı yapan kişilerin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden jandarma ve DKMP ekiplerine haber verilmesi, yavru ve yumurta kaçakçılığının önüne geçilebilmesi için büyük önem taşıyor. Yabani hayvan kaçakçılığının önlenmesi için gümrük müdürlüklerinin bilgilendirildiği, sosyal medyadaki yasal olmayan yaban hayvanı satışlarının da dikkatle incelendiği ve birçok yaban hayvanının satışı yapılırken yakalandığı biliniyor."TÜRKİYE'DE 130 İLA 300 ÇİFT ARASIDünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ve Birdlife verilerine göre şah kartalların Avrupa'da en fazla 2 bin çift, Türkiye'de ise 130 ile 300 çift kaldığının tahmin edildiğini anlatan Nigar Albağ Mutlu, "Nesli en tehlike altındaki şah kartallar, küresel ölçekte korunma altında. Türkiye'de özellikle Trakya bölgesi, Bolu ve Eskişehir'de görülen ve üreyen şah kartalların sayıları insan kaynaklı nedenlerden dolayı hızla azalıyor. Bu tehditlerden birisi de yumurta ve yavru kaçakçılığı. Ulusal ölçekte de korunan ve tür eylem planı yapılan şah kartalların yumurta ve yavrularının yuvadan alınması kesinlikle yasak" dedi.'ŞAH KARTALLAR ÇİFTÇİ DOSTU'Şah kartalların çiftçi dostu olduğuna da işaret eden biyologlar, şu bilgileri verdi:

"Tarladaki kemirgen ve yılanları avlayan şah kartallar kemirgen ve sürüngen sayılarını dengede tutmada yardımcı oluyor. Şah kartallar yuvalarını yaşlı kavak, söğüt, meşe ve ibreli ağaçlara yapıyor. Uygun ağaç bulamayan şah kartallar yuva yapmak için yüksek gerilim hatlarının geçtiği direklere yöneliyor. ve bu direk ve teller yavrunun ve erişkinlerin hayatta kalma başarısını azaltabiliyor. Bu yüzden yaşlı ağaçlar çok önemli ve yuvanın olduğu yaşlı ağaçların kesilmemesi gerekiyor. Türkiye'de DKMP ve sivil toplum kuruluşları tarafından verici takılıp takibi yapılan genç şah kartalların göç yolları, dağılım alanları ve tehditleri araştırılıyor. Tehditlerin en başında yalıtımı yapılmamış elektrik telleri, zehirleme, yumurta ve yavru kaçaklığı, ateşli silahla yaralama, araç çarpması ve yuvanın olduğu ağaçların kesilmesi geliyor. Yapılan koruma ve bilinçlendirme çalışmaları sonucunda şah kartalı tehdit eden bu faktörleri en aza indirgemek hedefleniyor."


Nesli tehlike altındaki şah kartal yavrusu, yuvadan çalındı
Nesli tehlike altındaki şah kartal yavrusu, yuvadan çalındı
Nesli tehlike altındaki şah kartal yavrusu, yuvadan çalındı
Nesli tehlike altındaki şah kartal yavrusu, yuvadan çalındı
Nesli tehlike altındaki şah kartal yavrusu, yuvadan çalındı
Nesli tehlike altındaki şah kartal yavrusu, yuvadan çalındı

Jandarma, İstanbul, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nesli tehlike altındaki şah kartal yavrusu, yuvadan çalındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı 14:33 Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı Engelli genci kucaklarında taşıdılar! YKS'ye girecek olan genç sınava böyle yetiştirildi 14:27 Engelli genci kucaklarında taşıdılar! YKS'ye girecek olan genç sınava böyle yetiştirildi TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e tam destek verdi: Seni bırakmayız hocam 14:16 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e tam destek verdi: Seni bırakmayız hocam
Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu 13:58 Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması olaydan daha skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim 13:35 Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması olaydan daha skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti 12:25 Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 12:13 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! 11:58 Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar

Son Dakika Haberleri
14:33 Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı
14:32 Burak Yılmaz, EURO 2020 sonrası moral tatiline çıktı
14:30 Hayata dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefi matematik öğretmenliği
14:27 Engelli genci kucaklarında taşıdılar! YKS'ye girecek olan genç sınava böyle yetiştirildi
14:15 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e tam destek verdi: Seni bırakmayız hocam
14:00 İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif yeni düzenleme geliyor! Planı, 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan sunacak
13:57 Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu
13:42 Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim
13:35 Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması olaydan daha skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim
12:45 Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım
Burak Yılmaz, EURO 2020 sonrası moral tatiline çıktı Burak Yılmaz, EURO 2020 sonrası moral tatiline çıktı         
14:33
Hayata dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefi matematik öğretmenliği Hayata dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefi matematik öğretmenliği         
14:30
Babasının anısını yaşatmak istedi, kıraathaneyi antikacıya çevirdi Babasının anısını yaşatmak istedi, kıraathaneyi antikacıya çevirdi         
14:18
İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif yeni düzenleme geliyor! Planı, 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan sunacak İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif yeni düzenleme geliyor! Planı, 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan sunacak         
14:00
Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim         
13:42
Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım         
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen beni çıldırtacaksın" dedi, herkes merak etti! Peki kimdir bu Muhsin?         
12:15
Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı         
12:00
Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı         
11:23
Geçtiğimiz günlerde kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık Geçtiğimiz günlerde kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık         
10:55
Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler         
10:48
Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak         
10:31
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı         
09:31
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu         
00:44
Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak         
21:14
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 14:39:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nesli tehlike altındaki şah kartal yavrusu, yuvadan çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement