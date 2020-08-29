Nesli tehlike altındaki vatozlar üreme döneminde Antalya kıyılarına geliyor - Son Dakika

Nesli tehlike altındaki vatozlar üreme döneminde Antalya kıyılarına geliyor

Nesli tehlike altındaki vatozlar üreme döneminde Antalya kıyılarına geliyorDÜNYADA sayıları hızla azalan vatozlar, yaz aylarında üreme için Antalya kıyılarını gelip, Konyaaltı Sahili ve falezlerin sığ alanında 3 ay geçirdikten sonra yeniden Akdeniz'e açılıyor.

Nesli tehlike altındaki vatozlar üreme döneminde Antalya kıyılarına geliyor DÜNYADA sayıları hızla azalan vatozlar, yaz aylarında üreme için Antalya kıyılarını gelip, DÜNYADA sayıları hızla azalan vatozlar, yaz aylarında üreme için Antalya kıyılarını gelip, Konyaaltı Sahili ve falezlerin sığ alanında 3 ay geçirdikten sonra yeniden Akdeniz 'e açılıyor. Vatozların üreme, yumurtlama ve yavru dönemini araştıran Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu , su altı dalışında 2 metre büyüklüğündeki vatozu görüntüledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Vatozlar bu bölgelere üremek için yaklaşıyorlar. Kıyılarımız besin açısından yavrunun yaşaması için daha sağlıklı ki buraya yavruluyorlar" dedi.Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan, eti için ya da bilinçsizce avlanılan vatozun korunmasına yönelik dünyada çalışmalar artırıldı. Denizlerde sığ kıyılarda yaşayan, geniş ve yassı vücuda sahip vatozlar, yaz aylarında Antalya sahillerinde de sıklıkla görülmeye başlandı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, su altı araştırmaları için yaptığı dalışlarda vatozları inceledi. Konyaaltı Sahili ve Antalya'nın siluetini oluşturan falezlerin altında dalış yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, vatozları görüntüledi.VATOZUN ÜZERİNDEKİ KUMU TEMİZLEDİVatozların, mayıstan ağustos ayı ortasına kadar Antalya kıyılarına geldiğini aktaran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, zaman zaman 2 metre büyüklüğündeki vatozlarla karşılaştıklarını anlattı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, su altı araştırmaları için kaydettiği görüntüde üzeri kumla kaplı olan büyük bir vatoza yaklaşarak kumları kaldırıp, boyutunu inceleme anlarını da kayda aldı.ÜREME DÖNEMİNDE 3 AY ANTALYA'DADünyada nesli hızla azalan vatozların az sayıda yavru verdiğini ve yumurtadan çıkan yavrunun büyük boyutta olmasından dolayı balıkçıların av gereçlerine takıldığını vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Vatozlar bu bölgelere üremek için yaklaşıyorlar. Vatozlar yavrularını garanti altına almak ister. Uygun koşullarda yaşama şansının yüksek olduğu bölgelerde yavrulama yapar ya da yumurtalarını bırakır. Muhtemelen vatozlar da bu nedenle Antalya kıyılarını tercih ediyor. Kıyılarımız besin açısından yavrunun yaşaması için daha sağlıklı ki buraya yavruluyorlar" diye konuştu.'İNSANLARIN KORKMASINA GEREK YOK'Su altı araştırmalarında Konyaaltı Sahili ile falezlerde mayıstan ağustosa kadar vatozları sık sık görüntülediğini dile getiren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, zaman zaman insanların plajlarda vatozları görüp, korktuğundan bahsetti. Antalya kıyılarında kelebek türü vatozun da bulunduğunu ve insanlara yaklaşmadığını belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "İnsanların korkmalarına gerek yok, zararsızlar ve insanları gördüklerinde de kaçıyorlar. Kelebek vatoz dediğimiz tür, çok iri bir tür. Zaman zaman kuma kendini gömer, dalış sırasında üstüne basarsanız kalkar ama kıyılara gelmez" dedi.BALIKÇILARA ÇAĞRIVatoz ve köpek balıklarının yakalanmaması konusunda balıkçılara çağrı da yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şunları söyledi: "Balıkçılar vatoz ve köpek balıklarını yakaladıkları zaman denize geri bıraksın. Çünkü bunlar deniz ekosisteminin birer parçası. Maalesef balıkçıların ağlarından çıktığı zaman öldürülüyor veya öldürüldükten sonra denize atılıyor. Önemli olan öldürmeden, canlı olarak denize bırakmaktır."



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