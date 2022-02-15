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NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ YARALI TURAÇ TEDAVİ EDİLİYOR - Son Dakika

NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ YARALI TURAÇ TEDAVİ EDİLİYOR

15.02.2022 10:40

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, arazide bir vatandaş tarafından, kanadından yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki turaç kuşu, tedavi altına alındı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, arazide bir vatandaş tarafından, kanadından yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki turaç kuşu, tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı İlbistanlı köyünde bulunan turaç kuşu, yakalanıp tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Anavatanı Çukurova olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan turaç kuşu, daha sonra DKMP Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne getirildi. Veteriner hekim tarafından yapılan muayenede sol kanat altından yaralı olduğu tespit edilen kuşun, ayrıca kanat ekleminde kist olduğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından yaralı kuşun kanat kısmına antibiyotik içeren özel krem ve spreylerle tedavisi uygulandı. Gözlem altına alınan turaç kuşunun, uçma yetisini kazanması durumunda yeniden doğal yaşam ortamına salınacağı belirtildi.

NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ YARALI TURAÇ TEDAVİ EDİLİYOR
NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ YARALI TURAÇ TEDAVİ EDİLİYOR
NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ YARALI TURAÇ TEDAVİ EDİLİYOR

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çukurova, Kadirli, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ YARALI TURAÇ TEDAVİ EDİLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ YARALI TURAÇ TEDAVİ EDİLİYOR - Son Dakika
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