Nesli tehlike altındaki yeşil kaplumbağa ölüsü, kıyıya vurdu - Son Dakika
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Nesli tehlike altındaki yeşil kaplumbağa ölüsü, kıyıya vurdu

6 saat önce

HATAY'ın Arsuz ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyla olan yeşil kaplumbağa ölüsü karaya vurdu.

Nesli tehlike altındaki yeşil kaplumbağa ölüsü, kıyıya vurdu, System.String[]

HATAY'ın Arsuz ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyla olan yeşil kaplumbağa ölüsü karaya vurdu. Mavi Yeşil Doğa ve Bilim Derneği üyeleri, kaplumbağa üzerinde incelemelerde bulundu.

Karaağaç Mahallesi sahilinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yeşil kaplumbağa (chelonida midas) ölüsü karaya vurdu. Mavi Yeşil Doğa ve Bilim Derneği'nin başkanlığını da yürüten İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, kaplumbağa üzerinde incelemede bulundu. 25- 30 santimetre uzunluğundaki kaplumbağada herhangi bir dış müdahaleye rastlamadıklarını anlatan Prof. Dr. Özcan, "Doğal bir ölüm neticesinde kıyıya vurduğunu ve sahile çıktığını tespit ettik. Yeşil deniz kaplumbağaları bizim için önemli. Çünkü deniz kaplumbağalarının özellikle bizim ülkemizde İskenderun Körfezi'nde yuvalanma alanları bulunmaktadır" dedi.

Özcan, kaplumbağa ile ilgili şu bilgilere de yer verdi:

"Bu kaplumbağalar, yaklaşık olarak 200 kilograma, boyları 1 ila 1,5 metreye kadar erişebiliyorlar. Bu canlılar, körfezimizde sık sık gördüğümüz hayvanlardan bir tanesidir. Toplumumuzun bu kaplumbağalara biraz daha hassasiyet göstermelerini diliyoruz. Umarız bundan sonra böyle kıyıya vurmuş şekilde kaplumbağalar görmeyiz. Vatandaşlarımıza da derneğimize haber vermeleri bizim için çok önemli. Demek ki toplumumuzda doğaya karşı bir duyarlılık var. Bu duyarlılığa sahip olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."


İskenderun, Karaağaç, Arsuz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:21 Kaynak: DHA
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