Son Dakika Haberleri: Nesli tehlikede olan alaca sansar ailesi kameralara takıldı
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Nesli tehlikede olan alaca sansar ailesi kameralara takıldı

41 dakika önce

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan alaca sansar ailesi Kayseri'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince görüntülendi.

Nesli tehlikede olan alaca sansar ailesi kameralara takıldı, System.String[]
Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan alaca sansar ailesi Kayseri'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yaban hayatı konuma çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansar ailesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince görüntülendi.

Alaca sansar hakkında

Alaca sansar, alaca kokarca veya benekli kokarca, sansargiller familyasından monotipik Vormela cinsinden, Avrasya'da bozkırlarda, yarı-çöllerde seyrek görülen, boyu 29 - 38 cm, kuyruğu 15 - 21.8 cm uzunluğunda, ağırlığı 370 - 715 gram gelen ufak bir etçil memeli türüdür.

Yerleşim alanları yakınlarındaki bahçelerde, yarı kurak alanlarda ve su kenarlarında bulunurlar. Alaca sansarlar genellikle kovuklarda yaşar, bazen toprak altında tüneller kazarlar. İnini toprakta açarlar.

Güneydoğu Avrupa, Türkiye, İran, Afganistan, Türkmenistan, Moğolistan üzerinden Kuzey Çin'e kadar yayılış gösterirler. Nadir bulunan bir tür olup, Türkiye'de Trakya, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunurlar. Türün en büyük popülasyonunun İsrail'de olduğu söylenmektedir.

Tarla sincabı, köstebek, kör fare ve tavşan gibi hayvanlarla beslenirler. Ayrıca kuş yumurtası, kuş, sürüngen, kurbağa, balık, böcek ve çok az da olsa bitkisel besinleri de yerler. Yılan ve kertenkele gibi sürüngenleri avlar. Genellikle gece hareketlidirler fakat gündüzleri de avlandıkları olur. Daha çok yerde avlanır fakat ağaçlara da tırmanır. Meriones libycus, Cricetulus migratorius, Mus musculus ve Spalax spp. türleri başlıca avları arasındadır. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:34 Kaynak: İHA
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kayseri, Alaca, Güncel
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