Son Dakika Haberleri: Nesli tehlikede olan turnalar Hersek Lagünü'nde
Son Dakika Güncel Nesli tehlikede olan turnalar Hersek Lagünü'nde

Nesli tehlikede olan turnalar Hersek Lagünü'nde

6 saat önce

Bu güne kadar gözlenen kuş türü sayısı 221 olan Yalova Altınova Hersek Lagünü, zaman zaman bölge için nadir sayılabilecek kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Nesli tehlikede olan turnalar Hersek Lagünü'nde, System.String[]

Bu güne kadar gözlenen kuş türü sayısı 221 olan Yalova Altınova Hersek Lagünü, zaman zaman bölge için nadir sayılabilecek kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor. Lagün son olarak, Nesli tehdit altında olan turna ailesini misafir ediyor.

Kış mevsimini Hersek Lagününde geçiren kıyı kuşları, kum kuşları, batağanlar, balıkçıllar, ördekler ve diğer su kuşları her yıl olduğu gibi yüzlerce sayıda alana gelmeye devam ediyor.

221 tür bulunuyor

Hersek Lagünde yapılan son sayıma göre 612 filamingonun alanda bulunduğunu ifade eden Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, "Bu güne kadar gözlenen kuş türü sayısı 221 olan Hersek Lagünü, zaman zaman bölge için nadir sayılabilecek kuş türlerine de ev sahipliği yapmaktadır.Bu türler arasında mezgeldek, sibirya kazı, karabaş patka, pufla gibi su kuşlarını sayabiliriz. Son olarak da genç yavrusuyla birlikte bir turna "Grus grus" ailesi ekim ayının son günü alanımızı ziyaret etmiştir."dedi

"NESLİ TEHDİT ALTINDA"

Genellikle açık meralar, orman kenarları ve geniş sazlıklarda yaşayan turnaların muhtemelen beslenip konakladıktan sonra yollarına devam ettiğini anlatan Bülbül, "Türkülerimizde, oyunlarımızda yer alarak geçmişten bu güne yolculuk yapan turnanın, Anadolu'daki neslinin devamı için doğal yaşam alanlarının korunması gerekiyor. Yaban hayvanlarını koruma statüsü kırmızı listeye göre Türkiye popülasyonu 'Tehdit Altında' olan turnanın, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları listesinde de olup avlanması yasaktır" dedi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
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