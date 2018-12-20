Son Dakika Haberleri: Nesli Tükenen Hayvanlar Çalı Çırpıyla Yeniden Vücut Buldu

Nesli Tükenen Hayvanlar Çalı Çırpıyla Yeniden Vücut Buldu

2 saat önce

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri, nesli tükenen hayvanların çalı ve çırpıdan heykellerini yaptı.

Nesli Tükenen Hayvanlar Çalı Çırpıyla Yeniden Vücut Buldu, System.String[]
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri, nesli tükenen hayvanların çalı ve çırpıdan heykellerini yaptı.

Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Rengin Solmaz Sönmez'in yürüttüğü Ana Sanat Atölye Heykel Dersi öğrencileri, nesli tükenen hayvanları doğal malzemelerle heykelleştirdi. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı Galerisinde açılan sergide öğrenciler Hayriye Alıcı, Efkan Büyükada, Furkan Demirci, Esra Doğangül, Emre Can Korkmaz, Beyza Salcı, Bergin Tokaki ve Metin Uslu, parçadan bütüne yaklaşımıyla, tahta parçaları, çalı, dal, kozalak gibi tabii malzemeleri tellerle birleştirerek hayvan heykelleri yaptı. Öğrenciler bu heykelleri sergiledi. Günümüzde ekolojik dengenin "insan" tarafından hızla bozulması sebebiyle nesli tükenen hayvanları konu alan sergi, 22 Aralık gününe kadar görülebilecek. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:19 Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Güncel
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