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Nesli tükenen su samuru Kastamonu'da görüldü - Son Dakika

Nesli tükenen su samuru Kastamonu'da görüldü

04.02.2022 12:55

Nesli tükenen su samuru Kastamonu'da görüldü Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Ginolu koyunda nesli tükenmekte olan su samuru görüldü.

Nesli tükenen su samuru Kastamonu'da görüldü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Ginolu koyunda nesli tükenmekte olan su samuru görüldü.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki Ginolu koyunda vatandaşlar tarafından görüntülendi. Nesli tükenmekte olan su samurunu cep telefonuyla görüntüleyen kaydeden ilçe esnaflarından Hakan Ün, akşam saatlerinde Ginolu koyunda su samuru gördüğünü ve çok şaşırdığını söyledi.

Kamera kaydında su samurunun bir süre teknelerin arasında yüzdüğü ve su yüzeyinde kaldığı görülüyor.

Nesli tükenen su samuru Kastamonu'da görüldü
Nesli tükenen su samuru Kastamonu'da görüldü

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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, Çatalzeytin, Kastamonu, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nesli tükenen su samuru Kastamonu'da görüldü - Son Dakika


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