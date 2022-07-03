Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı - Son Dakika
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Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı

03.07.2022 13:10
Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı

Türkiye'de nesli tükenen türler arasında gösterilen ve kırmızı listede bulunan geyik böceği (Böceklerin Kralı) Adıyaman'da bir vatandaş tarafından görüntülendi. Vatandaş, fotoğrafını çektiği böceği daha sonra doğaya bıraktı.

Adıyaman merkeze 45 kilometre mesafede bulunan Doğanlı Köyünün Mestan Mezrası yakınlarında ikamet eden Şafak Akar, gördüğü böceğin farklı olmasından dolayı telefonuyla fotoğraflar çekti. Bir süre fotoğrafını çektiği böceği inceleyen Şafak Akar, daha sonra böceği doğaya bıraktı.

KIRMIZI LİSTEDE YER ALDIĞINI ÖĞRENDİ

Şafak Akar, fotoğraflarını çekmiş olduğu böceği internetten araştırmaya başladı. Akar, yaptığı araştırmalar sonucunda böceğin kırmızı listede bulunan geyik böceği olduğunu anladı.

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SON DAKİKA: Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı - Son Dakika
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