Nesli tükenin baykuş yaralı bulundu - Son Dakika

Nesli tükenin baykuş yaralı bulundu

Nesli tükenin baykuş yaralı bulundu Yaralı bulunan baykuş hayvanat bahçesine teslim edildi Gaziantep'te çalıların arasında yaralı halde bir baykuş bulundu.

Nesli tükenin baykuş yaralı bulundu

Yaralı bulunan baykuş hayvanat bahçesine teslim edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te çalıların arasında yaralı halde bir baykuş bulundu. Nesli tükenmekte olan peçeli türü yaralı baykuş, tedavi edilmek üzere hayvanat bahçesine teslim edildi.

Gaziantep'te sokakta gezen Tolunay Kasım adlı bir çocuk, çalıların arasında Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde görülen ve nesli tükenmek üzere olan peçeli baykuş buldu. Daha sonra babasına haber eden çocuk, yaralı hayvana su ve yiyecek verdi. Baba oğul yaralı baykuşu tedavi edilmek üzere Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim etti.

"Duyarlı vatandaşımıza teşekkür ederiz"

Yaralı baykuşu teslim ettikleri ve duyarlılıklarından dolayı Yusuf Kasım ve oğlu Tolunay Kasım'a teşekkür eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, " Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın 3'üncü dünyanın 4'üncü en büyük hayvanat bahçesidir. Aynı zamanda Gaziantep Hayvanat Bahçesi kurtarma merkezi olarak da görev yapıyor. Özellikle yaban hayvanlarının doğada yaralı bir şekilde bulunan hayvanların, Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak gerekli tedavilerini ve bakımlarını yapıyoruz. Bugünde duyarlı bir vatandaşımız Gaziantep Hayvanat Bahçesini arayarak, yaralı bir peçeli baykuş bulduklarını ifade ettiler. Daha sonra hayvanat başımıza gelerek baykuşu bize teslim ettiler. Bizde baykuşu kliniği alarak gerekli tedavilerini yaptık. Sağ kanadında ezilme vardı. Gerekli muayenelerini yaptık. Daha sonra baykuşumuzu karantinaya alacağız. Tedavi sürecinin ardından eğer uçabiliyorsa doğaya bırakacağız eğer mümkün değilse hayvanat bahçesinde bulunan baykuşların arasına alacağız. Baykuşu bize getirerek teslim eden duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tarz duyarlı insanların artmasını istiyorum" dedi.

"Nesli tükenmekte olan bir hayvan"

Peçeli baykuşunu nesli tükenmekte olduğunu ve koruma altında olduğunu ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, " Peçeli baykuş nesli tükenmekte olan bir hayvan. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde görülüyor. Bu hayvanımız nesli tükenmekte olan hayvanlarımız arasında olduğu için koruma altında. Vatandaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu hayvanın neslinin korunmasını sağladıkları için gerçekten çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Oğlum çalıların arasında bulmuş"

Yaralı baykuşu oğlunun çalıların arasında bulduğunu belirten Yusuf Kasım, "Hayvanları koruma haftasında oğlum çalıların arasında yaralı baykuş buldu. Daha sonra bana haber verdi. Oğlumla birlikte önce tedavisini yapmaya çalıştık. Tedavisini yapamayınca hayvanat bahçesini arayarak hayvanı teslim etmek istediğimizi belirttik. Teslim etmeden önce hayvanı araştırmıştık. Nesli tükenmekte olduğunu görünce bu hayvanı koruma altına alma inancına vardık. Yaralı baykuşu Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim ettik" şeklinde konuştu.

"Isıracak diye çok korktum"

Baykuşu çalılar arasında bulduğunu ve ısırmasından korktuğu için babasına haber verdiğini belirten Tolunay Kasım, " Çalıların arasında buldum. Isıracak diye çok korktum. Daha sonra babama haber verdim. Eve götürdük, daha sonra da Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim ettik" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, yaralı baykuşu bulan çocuğa hayvanlarla ilgili kitaplar hediye etti.

Nesli tükenin baykuş yaralı bulundu
Nesli tükenin baykuş yaralı bulundu
Nesli tükenin baykuş yaralı bulundu
Nesli tükenin baykuş yaralı bulundu
Nesli tükenin baykuş yaralı bulundu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tolunay Kafkas, Gaziantep, Kasım, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Nesli tükenin baykuş yaralı bulundu - Son Dakika

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