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Nesli tükenme tehlikesi altında olan iki balaban kuşu bulundu - Son Dakika

Nesli tükenme tehlikesi altında olan iki balaban kuşu bulundu

09.09.2021 16:52
Nesli tükenme tehlikesi altında olan iki balaban kuşu bulundu, System.String[]

Şanlıurfa'da dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kuşlar listesinde yer alan iki balaban kuşu, yorgun ve bitkin halde bulundu.

Şanlıurfa'da dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kuşlar listesinde yer alan iki balaban kuşu, yorgun ve bitkin halde bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde Fatih Kırıkçı tarafından bulunan balaban kuşu, su ve yiyecek verilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. İkinci kuş ise bir evin bahçesinde bulundu. Hüseyin Sencan tarafından bulunan kuş tedavi ve bakımının yapılması için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde sağlık kontrolü yapılacak olan kuşların, gücüne kavuştuğu zaman doğaya salıverileceği kaydedildi.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

Nesli tükenme tehlikesi altında olan iki balaban kuşu bulundu

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İtfaiye Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nesli tükenme tehlikesi altında olan iki balaban kuşu bulundu - Son Dakika


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