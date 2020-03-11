Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Kahramanmaraş'ta görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Kahramanmaraş'ta görüntülendi - Son Dakika

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Kahramanmaraş'ta görüntülendi

7 saat önce

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve korumaya alınan hayvanlardan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğünce kurulan fotokapanla görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Kahramanmaraş'ta görüntülendi, System.String[]

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve korumaya alınan hayvanlardan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğünce kurulan fotokapanla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, vaşağın bir süre çevreyi gözetledikten sonra bölgeden ayrıldığı görülüyor.

Ayrıca görsellerde, keklik ve karda yürüyen kurt da yer alıyor.

Kahramanmaraş'ın çeşitli yerlerine kurulan fotokapanlar, hem ender görülen yaban hayvanlarının kayıt altına alınmasını hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesini sağlıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:52 Kaynak: AA
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