Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Çamlıçatak ormanlık alanında görüntülendi - Son Dakika

- Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Çamlıçatak ormanlık alanında görüntülendi

ARDAHAN - Türkiye'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altına olan vaşak Ardahan'da Çamlıçatak ormanlık alanında görüntülendi.

Ardahan'da birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, cep telefonu ile görüntülendi.

Dünyada ve Türkiye'de birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türler bölümünde kırmızı listede yer alan vaşak, Ardahan'da görüntülendi. Karla kaplı Çamlıçatak ormanlık alanında Caner Yıldız tarafından görüntülenen vaşak, kış aylarının çetin geçmesinden dolayı yerleşim yerlerine kadar indi.