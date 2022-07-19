Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak sürücü kursu binasına girdi - Son Dakika
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Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak sürücü kursu binasına girdi

19.07.2022 15:10

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için tüm dünyada kırmızı listede yer alan vaşak, Tunceli'de bir sürücü kursu binasında ortaya çıktı. Binada bir süre gezinmesi cep telefonu kamerasına yansıyan vaşak binadan çıkarak uzaklaştı.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin 'kırmızı listesi'nde yer alan vaşak, Tunceli'de bir sürücü kursu binasına girdi. Genelde geceleri ortaya çıktığı ve görülmesi zor olduğu için halk arasında 'ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşağı gören Deniz Güneş, kısa süreli paniğin ardından cep telefonuyla o anları kayda aldı. Vaşak bir süre içeride gezindikten sonra dışarı çıkarak, gözden kayboldu.

DOĞAL ORTAMINA BIRAKILACAK

Deniz Güneş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekipler, vaşağa zarar gelmemesi ve doğal ortamına bırakılması amacıyla arama çalışması başlattı.

"ÖNCE KEDİ ZANNETTİK"

Deniz Güneş, kursun doğal gaz işini yapmak için binaya geldiğini belirterek, Ben girince içeride birden kedi gibi bir şey gördüm, sürücü kursundakilere söyledim. Onlar da baktı. 'Vaşak' dediler. Korkudan öldük. Dağda görmemişken çarşıda görmek ilginç dedi.

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Kaynak: DHA

Tunceli, Güneş, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak sürücü kursu binasına girdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak sürücü kursu binasına girdi - Son Dakika
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