Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Tokat ormanlarında görüntülendi - Son Dakika
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Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Tokat ormanlarında görüntülendi

08.03.2022 19:26

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Tokat ormanlarında görüntülendi Tokat'ın Erbaa ilçesinde ' ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşak fotokapana yansıdı Tokat'ın Erbaa ilçesinde ' ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşak fotokapana yansıdı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Tokat ormanlarında görüntülendi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ' ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşak fotokapana yansıdı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde ' ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşak fotokapana yansıdı.

Türkiye'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Erbaa'da Canik dağları ormanlık alanında görüntülendi. Nesli birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesindeki vaşak, Erbaa ilçesinde fotokapan ile görüntülendi. Vaşak'ın görüntüleri Tokat'ta yaban hayatı araştırmaları yapan Kenan Kesmez'in Canik Dağı eteklerine kurduğu fotokapan sistemine yansıdı. Fotokapan sistemin kurulu olduğu bölgeye gelen vaşak kameralar tarafından kaydedildi. Ormanlık alanda dolaşan vaşak bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Tokat ormanlarında görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Tokat ormanlarında görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Tokat ormanlarında görüntülendi

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Fotokapan, Canik, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Tokat ormanlarında görüntülendi - Son Dakika


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