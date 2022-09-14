Azerbaycan 50 şehidine ağlıyor! İçlerinden biri var ki hikayesiyle yürekleri dağladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma personellerinin katılımı yapılan çalışmada nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan 1 adet dişi yaban keçisinin avlanıldı tespit edildi.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli'de yaban keçisi avlayan adam 253 bin lira cezası aldı - Son Dakika

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