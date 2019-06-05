Son Dakika Haberleri: Nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu dağ turnası görüntülendi
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Nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu dağ turnası görüntülendi

5 dakika önce

Nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu dağ turnası görüntülendi Anadolu dağ turnasından dünyada 30 çift kaldığı tahmin ediliyorSAMSUN - Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve dünyada 30 çift kadar kaldığı tahmin edilen Anadolu dağ turnası (Grus grus), Samsun'un Bafra ilçesinde yer...

Nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu dağ turnası görüntülendi
Anadolu dağ turnasından dünyada 30 çift kaldığı tahmin ediliyor
SAMSUN - Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve dünyada 30 çift kadar kaldığı tahmin edilen Anadolu dağ turnası (Grus grus), Samsun'un Bafra ilçesinde yer alan Kızılırmak Kuş Cenneti'nde yavrusuyla birlikte görüntülendi.
Başlarında kırmızı leke bulunmaması Anadolu dağ turnalarını diğerlerinden ayıran en önemli fark olarak göze çarpıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde keşfedilen Anadolu dağ turnası (grus grus), dünyada sadece Türkiye, İran, Gürcistan ve Ermenistan'da yaşıyor. Dünyada 40 çiftin altında kaldığı tahmin edilen bu alt türün Türkiye'deki yaşam alanlarını ise sulak alanlar oluşturuyor. Sulak alanlardaki kurutma çalışmaları, baraj, yol inşaatları ve üreme döneminde çıkarılan sazlık yangınları, dünyanın en nadir turna alt türünün varlığını tehdit ediyor.
Anadolu dağ turnası yavrusuyla birlikte görüntülendi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün "Turna Halkalama Çalışmaları" programı kapsamında Kızılırmak Deltası'nda turna (Grus grus) envanter, GPS takip cihazı takılması ve halkalama çalışmaları yapılmaya devam ediliyor. Yapılan çalışmalar sonucunda turnalara halka ve GPS takip cihazı takıldı. GPS takip cihazıyla turnaların takibi yapılarak, hareketlilikleri hakkında bilgi ediniliyor. 2016 yılında GPS takılan turnaların Sivas'a göç ettiği, 2 yıl orada kaldıktan sonra bir bireyin tekrar Kızılırmak Deltası'na döndüğü görüldü. Son olarak da Bafra ilçesindeki Kızılırmak Kuş Cenneti'nde yavrusuyla birlikte dolaşan bir çift Anadolu dağ turnası ve tek dolaşan bir yetişkin Anadolu dağ turnası gözlemlendi.
Deltada hayvan çeşitliliği arttı
Sıcak havaların iyice etkini göstermesiyle birlikte Kuş Cenneti'ndeki hayvan hareketliği de arttı. Baharla birlikte hayvanların yeni doğan yavruları da güzel görüntüler oluşturdu.
Nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu dağ turnası görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:56 Kaynak: İHA
Türkiye, Kızılırmak, Samsun, Bafra, Güncel
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