Nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu vaşağı görüntülendi - Son Dakika
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Nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu vaşağı görüntülendi

17.05.2022 11:29

Çorum'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu vaşağı, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince görüntülendi.

Çorum'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu vaşağı, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince görüntülendi.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Anadolu vaşağı Çorum ormanlarında avlanıyor" başlıklı paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Anadolu vaşağının dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu, bu nedenle birinci derece koruma altında bulunduğu vurgulanarak, aynı zamanda görülmesi ve yakalanması en zor hayvanlar arasında yer aldığına işaret edildi.

Anadolu vaşağının, Orman Bölge Müdürlüğü personelince cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerine de yer verilen paylaşımda, "Ormanlarımız tüm canlı yaşamı için hayati önem taşıyor, yaban hayatına ev sahipliği yapıyor." ifadesine yer verildi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu vaşağı görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu vaşağı görüntülendi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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