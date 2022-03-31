Nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşuna otobüs çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşuna otobüs çarptı

31.03.2022 16:51
Nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşuna otobüs çarptı

Adıyaman Kahta karayolu üzerinde şehirlerarası otobüsün çarptığı balaban kuşu telef oldu.

Adıyaman Kahta karayolu üzerinde şehirlerarası otobüsün çarptığı balaban kuşu telef oldu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Balaban kuşuna Adıyaman Kahta Karayolu Samsat yol ayrımında şehirlerarası otobüs çarptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gördüğü kazada Balaban kuşu telef oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri nesli tehlike altında olan kuş ile ilgili tutanak tutarken, kazaya karışan otobüsün sürücüsüne tazminat kararı uygulanacağı öğrenildi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Tut'ta fidanlar toprakla buluştu Tut'ta fidanlar toprakla buluştu Koruma altında bulunan çocuklardan sergi Koruma altında bulunan çocuklardan sergi

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Balaban, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşuna otobüs çarptı - Son Dakika


Son Dakika
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
15:19 Kılıçdaroğlu Manisa'daydı: İyi ki Millet İttifakı kuruldu, diyeceksiniz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 16:57:31. #1.11#
SON DAKİKA: Nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşuna otobüs çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement