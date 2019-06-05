Son Dakika Haberleri: Nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk Erzincan'da görüntülendi
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Nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk Erzincan'da görüntülendi

1 saat önce

Nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk Erzincan'da görüntülendiERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk, fotoğrafçı Şevket Gültekin tarafından görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk Erzincan'da görüntülendi
ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk, fotoğrafçı Şevket Gültekin tarafından görüntülendi.
Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde koruma altında olan porsuk, Kemaliye ilçesine bağlı Toybelen köyünde fotoğrafçı Şevket Gültekin tarafından görüntülendi. Bölgede uzun yıllar doğa turları yapan Şevket Gültekin, porsuğa bir süre şefkat gösterdi. Gültekin, 'yavrum' 'oğlum' diye hitap ettiği porsuğu daha sonra serbest bıraktı.
Hayvanların korunması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Şevket Gültekin, "Toybelen köyü çevresinde varlığını biliyorduk ve nadiren uzaktan görüyorduk. Gece araçla ilerlerken bir anda karşımıza çıkınca durup sevmek istedik, kaçmayınca görüntüledik ve daha sonra serbest bıraktık. Bölgemizde bu tür canlıların yaşadığını bilmek, yakından görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Bu hayvanların korunması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
Nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk Erzincan'da görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:56 Kaynak: İHA
Toybelen, Kemaliye, Erzincan, Yerel
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