Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuruna otomobil çarptı - Son Dakika

Eskişehir'de, nesli küresel ölçekte tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru (lutra lutra), Porsuk çayına geçmeye çalışırken araç çarpması sonucu telef oldu.

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru, Osmangazi Mahallesi yakınlarında Porsuk çayına ulaşmak için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Kaza sonrasında yaralı hayvana rastlayan Yaban Hayatı Araştırmacısı ve Orman Yüksek Mühendisi Emir Özay ve Dağcılık Antrenörü Hüseyin Dönmezoğlu su samurunu ezildiği yerden kenara alarak müdahale etti.

''PORSUK ÇAYINA GİTMEYE ÇALIŞMIŞ''

Olayla ilgili konuşan Emir Özay, "Gerçekten sayıları çok az ve günden güne tükeniyorlar. Yetişkin erkek bir birey olduğu anlaşılan su samurunun burada bulunan bir restoran tarafından porsuk çayından kanlıkavak mevkiisine doğru gitmeye çalışmış. Fakat porsuk çayının içindeki setlerin su samuruna engel olduğundan dolayı bu setleri sudan geçememelerinden mecburen suyun dışından dolaşmak zorunda kalmış.

''GEÇİŞ KORİDORU ÇÖZÜMÜ GETİRİLMESİ GEREKİYOR''

Su samuru da suyun dışındayken bütün tehlikelere açık bir vaziyette bulunuyor. En kısa zamanda su samurlarının sudan çıkmadan setlerden geçebilmeleri için bir geçiş koridoru çözümü getirilmesi gerekiyor. Aynı sorun botanik park ve regülatörde bulunuyor. İlgili kurumların bu sorunu çözmesi gerekiyor" dedi.