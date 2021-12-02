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Nesli tükenme tehlikesi altındaki tiftik keçisi destekle korunuyor - Son Dakika

Nesli tükenme tehlikesi altındaki tiftik keçisi destekle korunuyor

02.12.2021 11:14
Nesli tükenme tehlikesi altındaki tiftik keçisi destekle korunuyor

FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan tiftik keçisi sayısı, 10 yıldır devlet destekli sürdürülen projeyle yükseldi.

FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan tiftik keçisi sayısı, 10 yıldır devlet destekli sürdürülen projeyle yükseldi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün desteğiyle (TAGEM) Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Diyarbakır Tarım Araştırmalar Enstitü Müdürlüğü ve Siirt İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, tiftik keçisinin nesli tükenme riski taşıması üzerine 10 yıl önce harekete geçti.

Bu kapsamda tiftik keçisi, saf halde varlığını koruması ve sayısının artması için uygulanan "Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi" ile korumaya alındı.

İl genelinde 3 bine kadar düşen tiftik keçisi sayısı, 21 çiftçiye sağlanan 2 milyon 233 bin lira destekle 6 bine çıkarıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, AA muhabirine, Siirt battaniyesi ve şal-şepik kumaşının ham maddesi olan renkli tiftik keçisinin varlığını sürdürmesi için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle keçinin koruma altına alındığını belirten Demirhan, proje kapsamında kayıtlı olan anaç keçilere 40, doğan yavru başına 40, sürüdeki erkek tekeye 200 lira, ayrıca sürüde damızlığa ayrılanların yüzde 5'ine 200 lira destekleme verildiğini bildirdi.

"Projede hedef keçi sayısının 10 bine çıkmasını sağlamak." diyen Demirhan, 21 çiftçinin projeden faydalandığını anlattı.

Geçmişte keçi sayısı 30 bindi

Siirt İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali İlbaş da farklı renklerden oluşan tiftik keçisinin bölgenin önemli hayvanlarından olduğunu söyledi.

Geçmişte bu keçilerin sayısının 30 bine yaklaştığını ifade eden İlbaş, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda maalesef vatandaş besleyemedi ve maliyeti kurtaramadığı için elinden çıkarmaya çalıştı. Birlik olarak bunu yaşatmak için Bakanlığa müracaat ettik. Proje kapsamında destek verildi. 10 yıldır proje sağlıklı şekilde yürütülmektedir. Bölgemiz için çok önemli bir hayvan olan tiftik keçisinin bu projeyle hak ettiği değeri yeniden göreceğine inanıyorum."

Keçi sayısının düşmesinin ardından battaniye ve diğer ürünlerin orijinal tiftikten yapılmasında sıkıntı yaşandığına değinen İlbaş, bu durumun üreticileri fabrikasyon maddelere yönlendirdiğini anlattı.

İlbaş, keçi sayısının artmasıyla üreticilerden saf tiftiğe yeniden yönelim olduğuna dikkati çekti.

Projenin il sorumlusu veteriner sağlık teknikeri Maşallah Özevin de projeden faydalanan çiftçi sayısının artması için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Devlet desteği daha fazla üretime yönlendiriyor

Projeden yararlanan Mahmut Epçerev de devlet desteğiyle 100 civarında olan tiftik keçisi sayısının şu anda 400'e yaklaştığını dile getirdi.

Proje sayesinde hayvan yetiştiriciliğinin canlandığını aktaran Epçerev, "10 yıldır destek alıyoruz, hayvanlarımıza çok iyi bakıyoruz. Kuraklık yaşıyoruz ve bu sürede yem fiyatları arttı. Buna rağmen bu hayvanları elimizden çıkarmak istemiyoruz. Devlet desteği bizleri daha fazla üretim yapmaya yönlendiriyor." diye konuştu.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki tiftik keçisi destekle korunuyor
Nesli tükenme tehlikesi altındaki tiftik keçisi destekle korunuyor
Nesli tükenme tehlikesi altındaki tiftik keçisi destekle korunuyor
Nesli tükenme tehlikesi altındaki tiftik keçisi destekle korunuyor
Nesli tükenme tehlikesi altındaki tiftik keçisi destekle korunuyor

Diyarbakır, Damızlık, Tarım, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nesli tükenme tehlikesi altındaki tiftik keçisi destekle korunuyor - Son Dakika


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