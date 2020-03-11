Nesli tükenme tehlikesi bulunan "kum zambağı" dikildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nesli tükenme tehlikesi bulunan 'kum zambağı' dikildi - Son Dakika

Nesli tükenme tehlikesi bulunan "kum zambağı" dikildi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alan ve 2016 yılında Doğa Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambağı dikimi yapıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alan ve 2016 yılında Doğa Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambağı dikimi yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Erdemli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Deniz ve Orman Okulu Projesi kapsamında, Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda öğrenciler ve ilçe protokolü, bin kum zambağı tohumunu toprakla buluşturdu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak doğayı koruma ve güzelleştirme adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin de kum zambağının koparılmasının cezasının 60 bin lira olduğunu ifade ederek, "Tabiat parkı içerisinde koparılırsa bu ceza 120 bin lira. Onun için halkımız kum zambaklarını korusun ve koparmasınlar." dedi.

Nesli tükenme tehlikesi bulunan kum zambağı dikildi

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:52 Kaynak: AA
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