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Nesli tükenme tehlikesinde olan caretta caretta ölü bulundu - Son Dakika

Nesli tükenme tehlikesinde olan caretta caretta ölü bulundu

18.12.2021 13:20

Nesli tükenme tehlikesinde olan caretta caretta ölü bulundu Mersin'in Erdemli ilçesinde gazetecilerin denizin üzerinde cansız duran bir nesneyi fark ederek drone kaldırmasıyla ölü caretta carette olduğu tespit edildi -Haber verilmesi üzerine denizden çıkarılan caretta carettanın yaklaşık 50...

Nesli tükenme tehlikesinde olan caretta caretta ölü bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde gazetecilerin denizin üzerinde cansız duran bir nesneyi fark ederek drone kaldırmasıyla ölü caretta carette olduğu tespit edildi

-Haber verilmesi üzerine denizden çıkarılan caretta carettanın yaklaşık 50 yaşında olduğu belirlenirken, ekipler inceleme yaptı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesi halk plajı kıyısına yakın bir noktada denizde 50 yaşlarında devasa büyüklükte olan ve nesli tükenme tehlikesi altına olan ölü caretta caretta bulundu.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesi Halk Plajı sahiline yakın denizin üzerinde cansız bir nesneyi fark eden gazeteciler, merak edip drone ile baktığında devasa büyüklükte bir caretta carettanın ters şekilde uzun süre hareketsiz durduğunu fark etti. Gazetecilerin, Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın'a durumu bildirmesi üzerine balıkçı barınağından bir tekne bölgeye hareket etti. Tekne ile caretta carettanın yanına gelen Sakın ve balıkçılar hayvanın telef olduğunu gördü. Bunun üzerine denizden 2 kişinin yardımıyla tekneye alınan deniz kaplumbağası barınakta kıyıya çıkartılıp durum Tarım ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirildi. Veteriner tarafından inceleme yapılan hayvanın dişi ve yaklaşık 50 yaşlarında olduğu ve muhtemelen doğal olarak öldüğü, son günlerdeki fırtına ile kıyıya geldiği belirtildi.

Olayla ilgili bilgi veren Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın," Gazeteci arkadaşlar sahil de gezerken bir cisim görmüş ceset zannetmiş, drone ile baktığında bir caretta caretta ölüsü olduğunu görmüşler, bana haber verdiler. Bende geldim, ikinci başkanımızın teknesi ile bölgeye gittik. Karaya vurmasına 10-15 metre vardı. Oradan tekne ile aldık, balıkçı barınağına getirdik. Gerekli yetkililere haber verdik, sağ olsunlar hemen geldiler"dedi.

Gerekli incelemenin yapıldığını hayvanın 50 yaşlarında olduğunu da aktaran Sakın, doğu akıntılarıyla geldiğini düşündüklerini çünkü bu cinslerin hava sıcaklığı düştüğü için bu bölgede bulunmaması gereken türden olduğunu kaydetti.

Nesli tükenme tehlikesinde olan caretta caretta ölü bulundu
Nesli tükenme tehlikesinde olan caretta caretta ölü bulundu
Nesli tükenme tehlikesinde olan caretta caretta ölü bulundu
Nesli tükenme tehlikesinde olan caretta caretta ölü bulundu

Mersin, Drone, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nesli tükenme tehlikesinde olan caretta caretta ölü bulundu - Son Dakika


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