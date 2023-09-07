Nesli Tükenme Tehlikesindeki Çizgili Sırtlan Araç Çarpması Sonucu Öldü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde araç çarpan nesli tükenme tehlikesindeki çizgili sırtlan öldü. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan çizgili sırtlana çarpan araç tespit edilmesi durumunda sürücüsüne 70 bin lira ceza kesilecek.

BİR ARACIN ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Malatya-Kahramanmaraş kara yolunda bir hayvanın hareketsiz yattığını gören sürücüler, durumu telefonla Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine ilçeye giden ekipler, hayvanın nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan olduğunu ve bir aracın çarpması sonucu öldüğünü tespit etti.

SÜRÜCÜYE 70 BİN LİRA CEZA KESİLECEK

Çizgili sırtlan, ekipler tarafından gömülürken, çarpan sürücünün belirlenmesi için de çalışma başlatıldı. Tespit edilmesi halinde sürücüye 60 bin lira tazminat, 10 bin lira da idari para cezası olmak üzere toplam 70 bin lira ceza kesileceği bildirildi.

3 YILDA 2 KEZ GÖRÜLDÜ

Çizgili sırtlan, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için IUCN Kırmızı Listesi'nde yer alıyor. Genellikle leşle beslendiği için doğanın çöpçüsü olarak da bilinen çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta 3 yılda 2 kez görüldü. 23 Mart 2020'de fotokapana yakalanan çizgili sırtlan, son olarak mayıs ayında Andırın ilçesinde görüldü.