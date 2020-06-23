Nesli tükenme tehlikesindeki kaplumbağa balıkçı ağına takıldı - Son Dakika

Nesli tükenme tehlikesindeki kaplumbağa balıkçı ağına takıldı

- Nesli tükenme tehlikesindeki kaplumbağa balıkçı ağına takıldı Nesli tükenmek üzere olan ve koruma altındaki Fırat Kaplumbağası Atatürk Barajında balıkçı ağına takıldı.

- Nesli tükenme tehlikesindeki kaplumbağa balıkçı ağına takıldı

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ADIYAMAN - Nesli tükenmek üzere olan ve koruma altındaki Fırat Kaplumbağası Atatürk Barajında balıkçı ağına takıldı.

Atatürk Barajı Gölpınar bölgesinde ağ atan balıkçının ağına balıklarla birlikte bir kaplumbağa takıldı. Bu güne kadar gördüğü kaplumbağalardan farklı bir kaplumbağa olduğunu fark eden balıkçı Yılmaz Toprak, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız'a bilgi verdi.

Yumuşak derili ve burnu uzun olan kaplumbağayı ağlardan kurtaran Toprak, kaplumbağayı evine getirdi.

Kaplumbağayı inceleyen Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, IUCN'e göre EN (endangered) nesli tehlike altında kategorisinde bulunan Fırat Kaplumbağası olduğunu belirledi.

Trionychidae familyasından olan Fırat ve Dicle su havzalarında yaşıyor. Balıklarla beslenen Fırat Kaplumbağası, incelendikten sonra yeniden suya bırakıldı.

Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, "Balıkçı ağına takılan, nesli tehlike altında olan Fırat Kaplumbağasını inceledik. Balıkçı Yılmaz Toprak'a duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Kaplumbağayı doğal ortamına salıveriyoruz" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Üniversitesi, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nesli tükenme tehlikesindeki kaplumbağa balıkçı ağına takıldı - Son Dakika

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