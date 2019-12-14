Nesli tükenme tehlikesindeki karacayı vurdu - Son Dakika

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü öncülüğündeki yasak avlanmaya yönelik denetimlerde, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir karacayı vuran kişi yakalandı. Yakalanan kişi hakkında yasal işlemlere başlanırken, kişinin silahına el konuldu.



Kırklarlei, İstanbul ve Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaçak avcılara karşı denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altında bulunan karacanın vurulduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda karacayı vuran kaçak avcı yakalandı. Yakalanan kişinin evraksız avlandığı tespit edilirken, silahına el konuldu. - KIRKLARELİ