Nesli tükenmek üzere! Kum zambağını yanlışlıkla bile koparmanın cezası 80 bin TL - Son Dakika

Kum zambaklarının çiçek açma dönemine girilmesiyle birlikte, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan zambakları korumak adına adımlar atılmaya da başlandı. Türkiye'nin birçok plajında bulunan kum zambaklarını, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını engelliyor. Kumsallara daha birçok faydası bulunan kum zambaklarının yok olmasını engellemek için koparanlara para cezası uygulanmasına karar verildi.

KOPARMANIN CEZASI 80 BİN TL

Samandağ ilçesinde 14 kilometrelik uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları, çiçek açmaya başladı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın cezası ise 80 bin TL.

DENİZLERE AKIN EDEN VATANDAŞLARA UYARI

Kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip olan kum zambağı, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor. Türkiye'nin birçok yerindeki kumsallarda bulunan bitkinin, Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altında olduğu biliniyor. Yaz aylarının gelmesiyle denizlere akın eden vatandaşları uyaran Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, kum zambağının korumak gerektiğini söyledi.

"ÜZERLERİNE KUM GELDİKÇE UZARLAR"

Kum zambağının kıyı kumullarında yaşayan en önemli canlı türlerinden biri olduğunu söyleyen Kayıkçı, "Kum zambakları, kum oluşumunda önemli yere sahiptir, soğanlı bir bitkidir. Bu bitkiler hem tuza hem sıcağa dayanıklı türlerdir ve üzerlerine kum geldikçe uzarlar, dolayısıyla kum tepelerinin oluşumunda çok önemli yere sahiptirler. Kum zambakları, insanların kumsalları sık kullanmasından dolayı da etkilenmektedir. Bugün ülkemizde kum zambakları, koruma altında olan türler içindedir ve kum zambaklarının ekosistemine zarar vermek yaklaşık 80 bin TL'ye kadar cezası olan bir eylemdir" dedi.

"ZAMANINDA CİDDİ ZARARLAR VERİLMİŞ"

Hatay'daki en büyük sıkıntının kumullara verilen tahribat olduğunu söyleyen Kayıkçı, "Zamanında, kıyılar kum ocakları olarak kullanıldığından ve inşaatlarda denizin kumunun kullanılması, bu bitkilere ciddi zarar vermiştir ve onları tehlike altına sokmuştur. Doğada şöyle bir gerçek var ki, doğada var olan besin ağındaki herhangi bir canlı ağdan çıkarıldığında ağda ciddi sıkıntılar ortaya çıkar ve bu yaptığınız müdahalenin, ileride doğaya nasıl bir zarar vereceğini tahmin edemezsiniz. Dolayısıyla kum zambağı bitkisinin toplanması kesinlikle yasaktır. Bilimsel çalışmaları için bile bakanlıktan izin alınması gerekmektedir" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından kent genelinde doğada nesli tehlike altında olan türlerin izlenip korunduğunu söyleyen Kayıkçı, kum zambağını koparıp, zarar veren kişilerin güvenlik güçlerine bildirilmesi gerektiğini söyledi.